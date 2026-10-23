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F1: Ferrari, Red Bull, Audi e mais equipes levam atualizações para Austin

Sete das 11 equipes do grid trouxeram novidades para o fim de semana do GP dos Estados Unidos

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
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Ferrari-Piloten relativieren Austin-Update: Bringt eine halbe Zehntelsekunde

Mesmo fora da Europa e já na reta final da temporada 2026, um número impressionante de sete equipes trouxeram atualizações para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 deste fim de semana.

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Das que confirmaram novidades para o fim de semana, as atualizações de Ferrari, McLaren e Racing Bulls se destacam pelas mudanças focadas na aerodinâmica, enquanto Mercedes, Williams, Aston Martin e Haas são as únicas que mantêm seus carros intactos.

A Ferrari concentrou seus esforços no assoalho, nos elementos da borda do assoalho, na entrada de ar nos sidepods e no difusor. O objetivo é aumentar a carga aerodinâmica e melhorar a estabilidade do fluxo de ar rumo à parte traseira do SF-26.

Racing Bulls, por sua vez, estreia uma nova placa final na asa dianteira, mudanças na aleta flap da asa traseira, mudanças no assoalho e uma revisão da tampa do motor. O pacote tem como foco melhorar a gestão do fluxo de ar ao redor do carro e aumentar a carga aerodinâmica de forma eficiente.

Já a McLaren trouxe três novidades para seu carro, com mudanças nas extremidades dianteira e traseira e uma nova geometria do difusor. As modificações pretendem otimizar o fluxo de ar e melhorar a carga aerodinâmica em diferentes condições de velocidade.

A Audi também conta com três atualizações: um novo duto de freio dianteiro, um elemento revisado no assoalho e um novo suporte do retrovisor. As mudanças buscam melhorar a refrigeração e a gestão do fluxo aerodinâmico na área dianteira.

A Red Bull trouxe duas novidades a Austin. A principal é uma aleta adicional na asa dianteira, que permitirá avaliar uma solução que visa aumentar o downforce nessa área, medindo também a temperatura do pneu. Além disso, revisou um elemento da extremidade dianteira para reduzir o risco de danos e melhorar a confiabilidade.

Completando a lista, a Alpine também introduz duas mudanças, com um redesenho da extremidade traseira do assoalho e modificações nos elementos da aleta flap da asa traseira. E a Cadillac completa a lista com novidades com uma modificação da parte dianteira do assoalho e novas aberturas de resfriamento na parte superior dos sidepods.

Quatro equipes, sem novidades para Austin

Por outro lado, Mercedes, Williams, Aston Martin e Haas não apresentaram atualizações para o GP dos Estados Unidos segundo a documentação publicada pela FIA.

As quatro equipes encaram assim o fim de semana sem novidades declaradas em seus carros, em uma etapa na qual o restante do grid tentará aproveitar seus respectivos pacotes para melhorar o desempenho.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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