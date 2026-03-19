Ferrari prepara teste privado durante ‘recesso’ da F1 em abril

A Ferrari iniciou a temporada de 2026 da Fórmula 1 como a equipe mais próxima da Mercedes, no ano que marca uma nova era na categoria, com novos carros e unidades de potência.

Lewis Hamilton conquistou seu primeiro pódio com a escuderia italiana, após mais de uma temporada, sendo que na abertura da temporada foi Charles Leclerc que acompanhou a dupla da Mercedes entre os três primeiros colocados.

Aproveitando o ‘buraco’ deixado no calendário de 2026, após os cancelamentos dos GPs do Bahrein e Arábia Saudita, a Ferrari deve aproveitar o período de um mês sem corridas para realizar um teste privado, um dia de filmagem a que tem direito pelo regulamento, segundo o site Planet F1.

O site explica que um desses dias que muito pensaram ter sido um dos dias de filmagens, na verdade foi oficialmente classificado como um evento de demonstração.

A publicação ainda afirma que o local ainda não foi definido, mas que tudo indica que será Monza, devido às grandes retas e as exigências em termos de gestão de energia para as atuais unidades de potência.

Vale lembrar que o GP do Japão será realizado no dia 29 de março e o retorno previsto no fim de semana de 3 de maio, com o GP de Miami.

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