Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

Fórmula 1
F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

MotoGP - Miller mantém visão positiva sobre projeto V4 da Yamaha: "Tem que ter a mentalidade certa"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Miller mantém visão positiva sobre projeto V4 da Yamaha: "Tem que ter a mentalidade certa"

Yamaha Racing Brasil surpreende jovens da R-SERIES com pilotos da MotoGP

MotoGP
GP do Brasil
Yamaha Racing Brasil surpreende jovens da R-SERIES com pilotos da MotoGP

MotoGP: Martín revela pontos fortes de Bezzecchi em disputa na Aprilia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Martín revela pontos fortes de Bezzecchi em disputa na Aprilia

MotoGP: Quartararo é enfático sobre chances de bom resultado em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Quartararo é enfático sobre chances de bom resultado em Goiânia

MotoGP: Marc Márquez expressa preocupação com curvas para direita em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Marc Márquez expressa preocupação com curvas para direita em Goiânia

MotoGP: Bagnaia mostra incômodo com número de voltas do GP do Brasil

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Bagnaia mostra incômodo com número de voltas do GP do Brasil
Fórmula 1

Ferrari prepara teste privado durante ‘recesso’ da F1 em abril

Equipe planeja realizar dia de filmagem a que tem direito no período sem corridas que veio após cancelamento dos GPs do Bahrein e Arábia Saudita

Redação Motorsport.com
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

A Ferrari iniciou a temporada de 2026 da Fórmula 1 como a equipe mais próxima da Mercedes, no ano que marca uma nova era na categoria, com novos carros e unidades de potência.

Lewis Hamilton conquistou seu primeiro pódio com a escuderia italiana, após mais de uma temporada, sendo que na abertura da temporada foi Charles Leclerc que acompanhou a dupla da Mercedes entre os três primeiros colocados.

Leia também:

Aproveitando o ‘buraco’ deixado no calendário de 2026, após os cancelamentos dos GPs do Bahrein e Arábia Saudita, a Ferrari deve aproveitar o período de um mês sem corridas para realizar um teste privado, um dia de filmagem a que tem direito pelo regulamento, segundo o site Planet F1.

O site explica que um desses dias que muito pensaram ter sido um dos dias de filmagens, na verdade foi oficialmente classificado como um evento de demonstração.

A publicação ainda afirma que o local ainda não foi definido, mas que tudo indica que será Monza, devido às grandes retas e as exigências em termos de gestão de energia para as atuais unidades de potência.

Vale lembrar que o GP do Japão será realizado no dia 29 de março e o retorno previsto no fim de semana de 3 de maio, com o GP de Miami.

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Ferrari faz alerta sobre verdadeiro impacto da taxa de compressão
Próximo artigo F1: Newey estaria liderando busca por substituto na Aston Martin

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

"Um pouco frustrante": Ex-presidente da Ferrari revela ciúme de vitória de Antonelli na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
"Um pouco frustrante": Ex-presidente da Ferrari revela ciúme de vitória de Antonelli na F1

F1 - “Não vencem desde 2008”: Binotto rejeita Ferrari como base para Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - “Não vencem desde 2008”: Binotto rejeita Ferrari como base para Audi

MotoGP: Saiba como freios serão exigidos na pista de Goiânia

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Saiba como freios serão exigidos na pista de Goiânia

Últimas notícias

MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

Fórmula 1
F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

MotoGP - Miller mantém visão positiva sobre projeto V4 da Yamaha: "Tem que ter a mentalidade certa"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Miller mantém visão positiva sobre projeto V4 da Yamaha: "Tem que ter a mentalidade certa"

Yamaha Racing Brasil surpreende jovens da R-SERIES com pilotos da MotoGP

MotoGP
GP do Brasil
Yamaha Racing Brasil surpreende jovens da R-SERIES com pilotos da MotoGP