Ferrari promove piloto da F2 à vaga de reserva para 2027
Dino Beganovic deixará a Fórmula 2 para se dedicar às suas funções na F1 com a Scuderia
A Ferrari anunciou nesta sexta-feira (16) a promoção de Dino Beganovic, piloto da Fórmula 2, ao cargo de piloto reserva na Fórmula 1.
Beganovic faz parte da Ferrari Driver Academy há sete anos, depois de ter vencido os campeonatos italianos e suecos de kart e conquistado o segundo lugar na WSK Euro Series.
Durante sua passagem pelo programa de jovens pilotos, Beganovic terminou em terceiro lugar como estreante em monolugares na F4 italiana, conquistou o título do Campeonato Europeu de Fórmula Regional na sua segunda tentativa e terminou em sexto lugar em ambas as temporadas da F3.
O piloto da DAMS ocupa atualmente a quinta posição na classificação da F2 de 2026 – novamente em seu segundo ano na categoria – com vitórias consecutivas em Madring e Baku.
Dino Beganovic, DAMS Lucas Oil
Foto: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Apesar de ter vencido corridas em todas as competições nas quais disputou a temporada completa, Beganovic foi superado por outro protegido da Ferrari, o mais jovem Rafael Câmara. O brasileiro lidera atualmente o campeonato de F2 como estreante e assinou um contrato para a F1 de 2027 com a Haas, onde deve fazer dupla com Oliver Bearman, também formado pela Academia da Ferrari.
Como consequência, a carreira de Beganovic nas categorias de base está chegando ao fim sem que ele tenha conseguido uma vaga na F1, e ele se juntará a Antonio Giovinazzi na lista de pilotos reservas da Ferrari.
O sueco-bósnio de 22 anos, que participou de quatro sessões de TL1 com a Scuderia entre 2025 e 2026, terá funções adicionais de desenvolvimento.
Apesar de Câmara e Beganovic deixarem a F2, haverá um protegido da Ferrari na categoria de base da F1 no ano que vem. Tuukka Taponen será promovido da F3 após terminar em terceiro lugar nesta temporada, graças a três pódios notáveis nas duas últimas etapas – ele não havia conquistado nenhum resultado entre os três primeiros antes disso em 2026.
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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