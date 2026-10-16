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Ferrari promove piloto da F2 à vaga de reserva para 2027

Dino Beganovic deixará a Fórmula 2 para se dedicar às suas funções na F1 com a Scuderia

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
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Dino Beganovic, Ferrari

A Ferrari anunciou nesta sexta-feira (16) a promoção de Dino Beganovic, piloto da Fórmula 2, ao cargo de piloto reserva na Fórmula 1.

Leia também:

Beganovic faz parte da Ferrari Driver Academy há sete anos, depois de ter vencido os campeonatos italianos e suecos de kart e conquistado o segundo lugar na WSK Euro Series.

Durante sua passagem pelo programa de jovens pilotos, Beganovic terminou em terceiro lugar como estreante em monolugares na F4 italiana, conquistou o título do Campeonato Europeu de Fórmula Regional na sua segunda tentativa e terminou em sexto lugar em ambas as temporadas da F3.

O piloto da DAMS ocupa atualmente a quinta posição na classificação da F2 de 2026 – novamente em seu segundo ano na categoria – com vitórias consecutivas em Madring e Baku.

Dino Beganovic, DAMS Lucas Oil

Dino Beganovic, DAMS Lucas Oil

Foto: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Apesar de ter vencido corridas em todas as competições nas quais disputou a temporada completa, Beganovic foi superado por outro protegido da Ferrari, o mais jovem Rafael Câmara. O brasileiro lidera atualmente o campeonato de F2 como estreante e assinou um contrato para a F1 de 2027 com a Haas, onde deve fazer dupla com Oliver Bearman, também formado pela Academia da Ferrari.

Como consequência, a carreira de Beganovic nas categorias de base está chegando ao fim sem que ele tenha conseguido uma vaga na F1, e ele se juntará a Antonio Giovinazzi na lista de pilotos reservas da Ferrari.

O sueco-bósnio de 22 anos, que participou de quatro sessões de TL1 com a Scuderia entre 2025 e 2026, terá funções adicionais de desenvolvimento.

Apesar de Câmara e Beganovic deixarem a F2, haverá um protegido da Ferrari na categoria de base da F1 no ano que vem. Tuukka Taponen será promovido da F3 após terminar em terceiro lugar nesta temporada, graças a três pódios notáveis nas duas últimas etapas – ele não havia conquistado nenhum resultado entre os três primeiros antes disso em 2026.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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