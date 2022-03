Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari quer que a FIA esclareça melhor até que ponto as equipes de Fórmula 1 podem trabalhar em seus projetos de retrovisores, em meio a intrigas contínuas sobre o conceito introduzido pela Mercedes. Para o teste final de pré-temporada no Bahrein, a equipe alemã revisou completamente sua configuração de espelhos como parte da reformulação dos sidepods do W13.

Os rivais questionaram o que ela havia feito, pois sugeriram que alguns elementos estavam sendo usados ​​para benefício aerodinâmico – algo que não deveriam de acordo com os regulamentos técnicos da categoria.

O assunto foi discutido em uma reunião do Comitê Consultivo Técnico da F1 nesta semana, e entende-se que houve amplo consenso de que o design da Mercedes cumpriu com a legislação das regras atuais.

No entanto, a Ferrari acha que a FIA deve analisar o assunto com mais detalhes e potencialmente emitir uma diretiva técnica para aconselhar as equipes sobre o que é e o que não é permitido.

O chefe da Scuderia, Mattia Binotto, disse que a situação é semelhante ao que aconteceu com seu time em 2018, quando implementou retrovisores no halo para benefício aerodinâmico, mas eles tiveram que ser removidos após algumas corridas por uma intervenção do órgão regulador.

"Ninguém está questionando a legalidade das soluções da Mercedes", disse o italiano. "No entanto, montamos espelhos conectados ao halo em 2018, uma solução que era legal conforme estava escrito nos regulamentos, mas duas corridas depois, uma nova diretiva da FIA nos obrigou a removê-los porque teriam uma influência aerodinâmica não acidental."

"Esse é o princípio que eu enfatizo. A federação tem autoridade para esclarecer e estou curioso para ver como a situação evoluirá neste caso. Mais do que apelações, espero esclarecimentos."

Binotto acredita que a chave para as equipes compreenderem o cenário é o quão agressiva elas podem tornar a solução de retrovisores para ajudar a fornecer um benefício aerodinâmico ao gerenciar melhor o fluxo de ar.

De acordo com as regras atuais, qualquer vantagem da carroceria ao redor do espelho deve ser apenas "acidental" à sua função principal: atuar como suporte.

O chefe da Ferrari acrescentou: "A FIA sempre deixou claro que o suporte para os retrovisores deve ter apenas uma função estrutural e, se envolver influência aerodinâmica, deve ser apenas acidental".

"Se esse foi o princípio enfatizado no passado, acredito que deveria ser o mesmo hoje e no futuro. Não há razão para mudar de ideia. Em relação ao suporte dos espelhos, no passado a FIA enviou diretrizes técnicas sublinhando o conceito básico."

"Acredito que certas soluções vistas nesses carros não têm uma influência acidental, mas um propósito aerodinâmico claro, então acredito que sejam contrárias ao que foi indicado antes."

Questionado se a Ferrari pressionaria diretamente a FIA por um esclarecimento, Binotto disse: "Não é uma discussão fácil. Envolve as 10 equipes, além da federação e da Fórmula 1 - logo, 12 realidades diferentes."

"Cada time vai tentar defender o seu. A discussão já começou, mas ainda não sei que decisões serão tomadas."

