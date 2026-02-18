Ferrari surpreende paddock da F1 com nova asa traseira; saiba mais

A Ferrari surpreendeu o paddock da Fórmula 1 ao apresentar uma novidade aerodinâmica para o início do segundo teste de pré-temporada de 2026, no Bahrein, nesta quarta-feira.

Uma pequena asa surgiu em frente ao tubo de escape do SF-26, chamando imediatamente a atenção das outras equipes enquanto Charles Leclerc entrava na pista de Sakhir antes de Lewis Hamilton assumir o volante esta tarde.

As equipes podem instalar um dispositivo aerodinâmico nessa área do carro, desde que ele não ultrapasse 60 mm do eixo e, normalmente, essa restrição não permite que o dispositivo se estenda além da extremidade do escapamento.

Mas os engenheiros da Ferrari conseguiram contornar isso movendo o diferencial o mais para trás possível, aproveitando o espaço sob a estrutura deformável. Em geral, toda a área em questão foi projetada desde o início com a introdução desse novo recurso, conhecido como FTM na garagem da escuderia italiana.

As vantagens desta solução também derivam da utilização específica das unidades de potência de 2026. A necessidade de recarregar a bateria obrigou os fabricantes de motores a utilizarem também o motor de combustão interna como gerador de eletricidade, daí a necessidade de manter o V6 em rotações elevadas e, consequentemente, com combustão constante que produz gases de escape mesmo em curvas feitas a velocidades médias e baixas.

Se a solução confirmar as vantagens esperadas, os concorrentes não poderão copiar uma solução semelhante sem ter que redesenhar a traseira do carro.

