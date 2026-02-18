Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

Ferrari surpreende paddock da F1 com nova asa traseira; saiba mais

SF-26 possui válvula chamada FTM que aproveita fluxo de gases de escape, agora também ativa nas marchas mais baixas para recuperação de energia

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:
Ferrari SF-26, ala davanti lo scarico

A Ferrari surpreendeu o paddock da Fórmula 1 ao apresentar uma novidade aerodinâmica para o início do segundo teste de pré-temporada de 2026, no Bahrein, nesta quarta-feira.

Leia também:

Uma pequena asa surgiu em frente ao tubo de escape do SF-26, chamando imediatamente a atenção das outras equipes enquanto Charles Leclerc entrava na pista de Sakhir antes de Lewis Hamilton assumir o volante esta tarde.

As equipes podem instalar um dispositivo aerodinâmico nessa área do carro, desde que ele não ultrapasse 60 mm do eixo e, normalmente, essa restrição não permite que o dispositivo se estenda além da extremidade do escapamento.

Ferrari SF-26: è comparsa un profilo davanti allo scarico

Ferrari SF-26: è comparsa un profilo davanti allo scarico

Mas os engenheiros da Ferrari conseguiram contornar isso movendo o diferencial o mais para trás possível, aproveitando o espaço sob a estrutura deformável. Em geral, toda a área em questão foi projetada desde o início com a introdução desse novo recurso, conhecido como FTM na garagem da escuderia italiana.

As vantagens desta solução também derivam da utilização específica das unidades de potência de 2026. A necessidade de recarregar a bateria obrigou os fabricantes de motores a utilizarem também o motor de combustão interna como gerador de eletricidade, daí a necessidade de manter o V6 em rotações elevadas e, consequentemente, com combustão constante que produz gases de escape mesmo em curvas feitas a velocidades médias e baixas.

Se a solução confirmar as vantagens esperadas, os concorrentes não poderão copiar uma solução semelhante sem ter que redesenhar a traseira do carro.

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Roberto Chinchero

Lewis Hamilton

Ferrari

