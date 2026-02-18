Ferrari surpreende paddock da F1 com nova asa traseira; saiba mais
SF-26 possui válvula chamada FTM que aproveita fluxo de gases de escape, agora também ativa nas marchas mais baixas para recuperação de energia
A Ferrari surpreendeu o paddock da Fórmula 1 ao apresentar uma novidade aerodinâmica para o início do segundo teste de pré-temporada de 2026, no Bahrein, nesta quarta-feira.
Uma pequena asa surgiu em frente ao tubo de escape do SF-26, chamando imediatamente a atenção das outras equipes enquanto Charles Leclerc entrava na pista de Sakhir antes de Lewis Hamilton assumir o volante esta tarde.
As equipes podem instalar um dispositivo aerodinâmico nessa área do carro, desde que ele não ultrapasse 60 mm do eixo e, normalmente, essa restrição não permite que o dispositivo se estenda além da extremidade do escapamento.
Ferrari SF-26: è comparsa un profilo davanti allo scarico
Mas os engenheiros da Ferrari conseguiram contornar isso movendo o diferencial o mais para trás possível, aproveitando o espaço sob a estrutura deformável. Em geral, toda a área em questão foi projetada desde o início com a introdução desse novo recurso, conhecido como FTM na garagem da escuderia italiana.
As vantagens desta solução também derivam da utilização específica das unidades de potência de 2026. A necessidade de recarregar a bateria obrigou os fabricantes de motores a utilizarem também o motor de combustão interna como gerador de eletricidade, daí a necessidade de manter o V6 em rotações elevadas e, consequentemente, com combustão constante que produz gases de escape mesmo em curvas feitas a velocidades médias e baixas.
Se a solução confirmar as vantagens esperadas, os concorrentes não poderão copiar uma solução semelhante sem ter que redesenhar a traseira do carro.
Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: FIA testa ajustes no procedimento de largada durante segunda semana no Bahrein
F1: Ferrari terá motor novo, pacote aerodinâmico e nova caixa de câmbio no Bahrein
F1 - Hamilton cobra FIA sobre motores Mercedes: “Que todos comecem em igualdade de condições”
F1: Qual é o grau de 'politicagem' em elogios da Mercedes e de suas clientes sobre motor Red Bull?
F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026
F1 - Hamilton reflete sobre mudança de engenheiro na Ferrari: 'Não é o ideal'
Últimas notícias
STJ recusa habeas corpus de Pedro Turra; ex-piloto foi transferido para pavilhão de Segurança Máxima
F1: FIA testa ajustes no procedimento de largada durante segunda semana no Bahrein
Chefe da Red Bull descarta saída de Verstappen da F1 por novas regras
F2: Câmara é o mais rápido do segundo dia de testes em Barcelona; Fittipaldi é 18º
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários