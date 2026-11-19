FIA anuncia comissários fixos na F1 a partir de 2027
Federação planeja contar com cerca de 12 a 15 comissários em tempo integral nos próximos anos
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quinta-feira que introduzirá comissários fixos na Fórmula 1 a partir de 2027.
Em um comunicado oficial, o órgão detalhou como a introdução dos comissários em tempo integral vai acontecer. A federção vai recrutar um pequeno número de comissários, com objetivo de ampliar o grupo para 2028 e para os anos seguintes.
Além disso, a nova estrutura também continuará contando com os Comissários Pilotos. Posteriormente, uma campanha para encontrar os Comissários Internacionais será lançada. O alvo da FIA é contar com cerca de 12 a 15 comissários em tempo integral nos próximos anos.
Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, disse: "Este mais recente grande investimento na arbitragem da FIA reflete nossa dedicação a entregar os mais altos padrões de tomada de decisão, justiça e integridade no automobilismo. A contratação de comissários em tempo integral é um passo significativo em nossa antiga missão de construir um ecossistema de arbitragem dedicado no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA, e é também um investimento no futuro do nosso esporte.
Após a inauguração marcante do novo Centro de Operações Remotas da FIA e o fortalecimento do desenvolvimento de arbitragem por meio de iniciativas como o Programa de Alta Performance da FIA, este avanço ajudará a construir maior expertise e continuidade em nossa estrutura de arbitragem, fortalecendo nossa capacidade de revisar e aprimorar os regulamentos, apoiar o desenvolvimento dos futuros oficiais e garantir os mais altos padrões de arbitragem consistente em todos os nossos campeonatos."
Atualmente, o painel é formado por quatro comissários que trabalham em conjunto com um diretor de prova. A FIA escolhe seus comissários para cada corrida a partir de um grupo já existente.
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