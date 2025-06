FIA aprova plano de reforma de Kyalami para possível retorno à F1

O histórico circuito sul-africano de Kyalami, que recebeu GPs nas décadas de 1960, 70, 80 e 90, recebeu a aprovação da FIA para o plano de reforma que levará o circuito ao grau 1 de certificação de pistas do órgão regulador do automobilismo, o mais alto nível e que também é necessário para permitir a realização de corridas de Fórmula 1 no local.

A informação foi divulgada em uma coletiva de imprensa na quarta-feira (18) com o proprietário do circuito, Toby Venter, e Clive Bowen, fundador e diretor da empresa Apex Circuit Design, escritório internacional de design de circuitos que também foi responsável, entre outros, pelo projeto de Miami.

Eles revelaram que o circuito sul-africano, que já é de grau 2 da FIA, terá três anos para completar as reformas antes de uma inspeção final para garantir o nível mais alto certificado pela Federação. Se as obras e a aprovação forem bem sucedidas, o autódromo se tornará o único no continente africano que poderá receber corridas de F1 no atual momento.

"Este é um momento definidor para o automobilismo sul-africano", disse Venter. "Quando adquirimos Kyalami em 2014, nos comprometemos a restaurá-lo, não apenas como um local de padrão mundial, mas como um símbolo do automobilismo no continente africano. A aceitação do nosso projeto Grau 1 pela FIA é um grande passo nessa jornada".

A atualização proposta para atingir o Grau 1 da FIA — que não exige grandes mudanças no traçado da pista — concentra-se em melhorias nas áreas de escape, sistemas de barreiras, cercas de contenção, zebras e sistemas de drenagem. "É uma atualização de baixo impacto do ponto de vista da engenharia, mas que eleva os já excelentes padrões do circuito aos requisitos modernos de Grau 1", afirmou Bowen.

O comunicado à imprensa também afirma que algumas melhorias serão implementadas dependendo do sucesso da candidatura da África do Sul ao calendário da F1 e da escolha de Kyalami como sede preferencial. “Hoje, viramos a página para um novo e ousado capítulo para Kyalami. Estamos prontos para o retorno da Fórmula 1 ao solo africano”, concluiu Venter.

