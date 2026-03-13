FIA autoriza participação de Pérez na corrida sprint da China

A sexta-feira de Sergio Pérez no Circuito Internacional de Xangai provou ser problemática para a Cadillac, a mais nova equipe da Fórmula 1.

O piloto mexicano conseguiu completar apenas 13 voltas durante o único treino livre do fim de semana, o menor número entre todos os pilotos, com exceção de Arvid Lindblad, que foi limitado a seis voltas devido a uma falha em seu carro da Racing Bulls.

Para complicar ainda mais as coisas, a Cadillac anunciou no início da sessão de classificação da corrida sprint que Pérez não poderia participar.

"A equipe identificou um problema com o sistema de combustível no final do treino livre anterior que não pôde ser resolvido a tempo."

Portanto, o piloto de Guadalajara não registrou nenhum tempo no quali da sprint, o que o levou a precisar de uma autorização especial dos comissários de prova para estar no grid de largada da corrida sprint de sábado no GP da China.

El coche de Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"De acordo com o Artigo B2.2.3b do Regulamento da FIA para a F1, os comissários autorizam o carro #11, pilotado por Sergio Pérez, a participar na sprint, visto que o piloto obteve tempos satisfatórios nos treinos livres para esta competição", informaram os comissários.

Pérez havia conseguido sua melhor volta com 1min39s200 nos minutos iniciais do treino livre, antes de ter que permanecer nos boxes da Cadillac. Isso o deixou na última posição, a mais de seis segundos da marca estabelecida por George Russell, da Mercedes.

O piloto mexicano estava muito chateado com os problemas que o afetaram durante a sessão de sexta-feira, já que o sistema de combustível vem causando dores de cabeça à equipe há algum tempo.

"Sim, era um problema com a bomba de combustível. Infelizmente, estamos sofrendo com isso há muito tempo, tempo demais, então sim, é muito frustrante", disse Pérez.

"Não conseguimos resolver o problema, e já o enfrentamos muitas vezes antes."

"Acho que a equipe está obviamente trabalhando muito duro na fábrica, e veremos se eles conseguem resolver o problema ou não. Tivemos o mesmo problema esta manhã, então as filmagens foram muito limitadas até agora; então sim, espero que possamos resolver isso", concluiu.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!