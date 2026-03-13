FIA autoriza participação de Pérez na corrida sprint da China
Mexicano precisou de autorização especial dos comissários após ausência na sessão de classificação em Xangai
A sexta-feira de Sergio Pérez no Circuito Internacional de Xangai provou ser problemática para a Cadillac, a mais nova equipe da Fórmula 1.
O piloto mexicano conseguiu completar apenas 13 voltas durante o único treino livre do fim de semana, o menor número entre todos os pilotos, com exceção de Arvid Lindblad, que foi limitado a seis voltas devido a uma falha em seu carro da Racing Bulls.
Para complicar ainda mais as coisas, a Cadillac anunciou no início da sessão de classificação da corrida sprint que Pérez não poderia participar.
"A equipe identificou um problema com o sistema de combustível no final do treino livre anterior que não pôde ser resolvido a tempo."
Portanto, o piloto de Guadalajara não registrou nenhum tempo no quali da sprint, o que o levou a precisar de uma autorização especial dos comissários de prova para estar no grid de largada da corrida sprint de sábado no GP da China.
El coche de Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
"De acordo com o Artigo B2.2.3b do Regulamento da FIA para a F1, os comissários autorizam o carro #11, pilotado por Sergio Pérez, a participar na sprint, visto que o piloto obteve tempos satisfatórios nos treinos livres para esta competição", informaram os comissários.
Pérez havia conseguido sua melhor volta com 1min39s200 nos minutos iniciais do treino livre, antes de ter que permanecer nos boxes da Cadillac. Isso o deixou na última posição, a mais de seis segundos da marca estabelecida por George Russell, da Mercedes.
O piloto mexicano estava muito chateado com os problemas que o afetaram durante a sessão de sexta-feira, já que o sistema de combustível vem causando dores de cabeça à equipe há algum tempo.
"Sim, era um problema com a bomba de combustível. Infelizmente, estamos sofrendo com isso há muito tempo, tempo demais, então sim, é muito frustrante", disse Pérez.
"Não conseguimos resolver o problema, e já o enfrentamos muitas vezes antes."
"Acho que a equipe está obviamente trabalhando muito duro na fábrica, e veremos se eles conseguem resolver o problema ou não. Tivemos o mesmo problema esta manhã, então as filmagens foram muito limitadas até agora; então sim, espero que possamos resolver isso", concluiu.
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Pérez faz alerta sobre largadas e comenta 'treta' com Lawson
Cadillac apresenta primeiro carro da F1 em intervalo do Super Bowl
F1: Horner sabia que Lawson e Tsunoda fracassariam na Red Bull, diz Pérez
F1: Pérez relembra últimos meses na Red Bull e admite se sentir “muito mais valorizado” na Cadillac
F1: Bottas 'zomba' da Aston Martin após admissão de problemas
F1: Bottas não terá de pagar punição de grid no GP da Austrália; entenda
Últimas notícias
F1 deve cancelar GPs do Bahrein e Arábia Saudita, diz emissora inglesa
FIA autoriza participação de Pérez na corrida sprint da China
WEC remarca etapa do Catar após adiamento devido ao conflito no Oriente Médio
Villeneuve opina sobre novas regras da F1: "Depende se você perguntar ao piloto ou ao fã"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários