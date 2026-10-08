Antes do início das atividades de pista do GP de Singapura de Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo revelou que concluiu sua investigação sobre o caos que gerou o atraso na etapa da semana passada, em Sepang, confirmando ainda sobre como atuará para evitar que o episódio se repita.

Para além da questão da chuva, o GP do Bahrein na Malásia atrasou ainda mais quando metade do pelotão ficou parado atrás do SC. O problema acabou sendo um bug de software relacionado às restrições de 250 kW impostas pela FIA para corridas em pista molhada.

Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA, forneceu imediatamente uma explicação à mídia após a corrida, mas acrescentou que a federação conduziria uma investigação mais aprofundada nos dias seguintes, que já foi concluída, com o foco em quatro áreas.

Primeiro, a causa específica foi identificada: “A análise concluiu que alguns carros que rodavam com baixa rotação do motor em determinados setores do circuito, onde foi aplicada uma redução de potência de 250 kW, sofreram uma perda de potência além do pretendido originalmente e que não pôde ser recuperada nesses setores".

Um bug de software fez com que os motores elétricos entrassem em modo de bloqueio nas partes mais lentas do circuito. Sem potência elétrica disponível para compensar o turbo lag, nada acontecia quando os pilotos pressionavam o pedal do acelerador.

A FIA , posteriormente, interveio com uma rápida atualização de software, que foi enviada a todas as equipes e fabricantes para instalação antes do reinício da corrida. A solução de emergência consistiu em suspender as restrições associadas ao limite de 250 kW em determinados minissetores onde o problema ocorreu.

A mesma solução temporária será utilizada em Singapura caso ocorram condições climáticas semelhantes, confirmou a FIA.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Joe Portlock / Getty Images

“Como resultado, a configuração estabelecida para a prova da em Sepang será restabelecida para o GP de Singapura, caso sejam previstas condições climáticas semelhantes. Além disso, uma nova atualização do software para pista molhada será lançada para o GP dos Estados Unidos, em 25 de outubro".

Isso significa que a solução será implementada em duas etapas: uma repetição da correção de emergência neste fim de semana, seguida por uma atualização mais permanente do software para pista molhada antes da corrida em Austin.

Tombazis já confirmou no domingo que o problema específico encontrado na Malásia não se repetiria, embora não pudesse garantir que nenhum novo bug surgiria com as unidades de potência complexas de 2026.

“Obviamente, essa foi uma falha grave e precisamos garantir que ela seja evitada. Mas posso garantir que isso nunca mais acontecerá? Esse problema específico, sim. Um problema, não. Mas faremos o possível para evitá-lo, é claro”, disse.

O diretor da FIA também indicou que o software não havia sido testado suficientemente devido à falta de treinos em pista molhada em 2026, o que significou que a FIA não conseguiu evitar o problema. No entanto, a entidade esclareceu que o software foi de fato testado durante as sessões de treinos dos GPs da Bélgica e da Holanda, mas que o problema não surgiu nessas ocasiões.

Carlos Sainz, Williams Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Logicamente, isso se deve ao fato de que os carros estavam completando voltas em velocidades normais durante essas sessões e não atingiram as velocidades extremamente baixas encontradas atrás do SC na Malásia. Exatamente por esse motivo, a FIA também trabalhará com as equipes para explorar maneiras de melhorar o processo de testes do software.

“A análise também recomendou que medidas fossem implementadas para o teste do software, reconhecendo que as oportunidades para testes são limitadas, a fim de torná-lo o mais robusto possível".

“A FIA , juntamente com as equipes e as Fabricantes de Unidades de Potência, continuará a fortalecer as capacidades de teste e verificação do software da Unidade de Potência, aprimorando o processo geral de validação por meio de avaliações independentes e feedback colaborativo, incluindo contribuições do fornecedor da Unidade de Controle Eletrônico (ECU) padronizada".

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