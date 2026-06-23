FIA confirma mudanças nos motores da F1 para 2027; veja quais
Conselho Mundial de Automobilismo ratificou as mudanças nas regras relativas às unidades de potência, bem como dois ajustes de segurança para 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls
O Conselho Mundial de Automobilismo da FIA aprovou formalmente a mudança dos motores da Fórmula 1 para uma divisão de 60/40 na unidade de potência nos próximos dois anos, ao mesmo tempo em que introduz duas mudanças importantes relacionadas à segurança para 2026.
Para 2027, a F1 passará a adotar uma divisão de 58-42 entre o motor de combustão interno e o elétrico para melhorar as corridas em meio às reclamações dos pilotos, passando para uma divisão de 60-40 até 2028.
Para viabilizar essas mudanças sem alterações drásticas nas peças ou no chassi, a F1 limitará as voltas de reconhecimento em circuitos específicos, como Monza, e reduzirá a distância da corrida em uma ou duas voltas, se necessário.
Os testes de pré-temporada da F1 de 2027 também foram ampliados de três para quatro dias “devido à complexidade geral da atual geração de carros”.
“A FIA continua supervisionando a evolução do Regulamento de 2026 e trabalhando em estreita colaboração com todas as principais partes interessadas da comunidade do automobilismo”, afirmou o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.
“Assim como em toda grande mudança regulamentar, o processo não termina quando os carros entram na pista pela primeira vez. O diálogo e a colaboração contínuos são essenciais para garantir que o regulamento atenda às necessidades do esporte, de seus pilotos e de seus fãs".
"Juntos, estamos explorando os rumos futuros do campeonato e refletindo sobre como o esporte pode equilibrar inovação, sustentabilidade, desempenho e apelo aos fãs nos próximos anos".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Além disso, a F1 restaurará parcialmente o Boost em condições de pista molhada pelo restante da temporada de 2026 por motivos de segurança.
No início deste ano, a FIA havia proibido os pilotos de usar o Boost em condições de pista molhada, após feedback dos pilotos de que o enorme aumento no torque representaria um risco à segurança, já que os carros de 2026 já são difíceis de pilotar na chuva mesmo sem esse aumento repentino e significativo de potência.
A FIA fez agora um novo ajuste, restabelecendo parcialmente o Boost, mas apenas para compensar a perda de potência à medida que os carros reduzem a velocidade nas retas, sem realmente aumentar a potência, o que deve reduzir ainda mais as velocidades de aproximação em condições de baixa visibilidade.
Em seu relatório do Conselho Mundial, a FIA observou: “Em condições de baixa aderência, quando a pista está molhada e há pouca visibilidade, o modo Boost foi reintroduzido, mas está restrito a impedir a redução de potência sem aumentar a potência de saída, enquanto a função de ultrapassagem ficará desativada. Essas mudanças foram feitas por motivos de segurança".
A partir de agora, a declaração de Heat Hazard (Risco de Calor, em tradução direta) será dividida entre a sprint e a corrida principal, o que significa que o risco poderá ser aplicado a uma delas, mas não à outra, se necessário.
“A declaração de ‘Heat Hazard’ agora pode ser dividida entre a corrida sprint e a corrida principal. Um ‘Heat Hazard’ ainda será declarado, para a corrida sprint, a corrida principal ou ambas, 24 horas antes do início da competição. O risco obriga os pilotos a usar coletes de resfriamento obrigatórios ou a carregar mais lastro".
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