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FIA confirma redução do tempo de corridas da F1 em 2027

Decisão foi oficializada nesta segunda-feira (21)

Olivia Nogueira
Publicado:
Starting grid

Starting grid

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A Fórmula 1  confirmou nesta segunda-feira (21) que, a partir de 2027, as provas da categoria serão mais curtas. 

Leia também:

A decisão foi confirmada após uma reunião realizada pela Comissão da F1 nos escritórios da FIA, em Londres. Por meio de comunicado à imprensa, a Federação explicou que a redução de 305km para 290km, o correspondente a duas ou três voltas, acontece "em linha com os ajustes nos regulamentos das unidades de potência que serão introduzidos em 2027". 

Além da alteração para 2027, a instituição também anunciou que "foram aprovadas pequenas alterações nos Regulamentos Desportivo e Financeiro de 2026".

Confira o comunicado na íntegra: 

Alterações regulamentares para 2027
Em linha com os ajustes nos regulamentos das unidades de potência que serão introduzidos em 2027, relacionados ao fluxo de combustível, foi aprovada uma redução da distância total das corridas de 305 km para 290 km, o que corresponde a uma redução de duas ou três voltas.

Em relação às corridas que sejam interrompidas pela chuva ou por outros fatores, foi decidido que será estabelecido um horário-limite para o encerramento de qualquer atividade de pista. Ao mesmo tempo, será removida a atual limitação de três horas para uma corrida, contadas desde o início até o fim — incluindo eventuais interrupções. O limite de duas horas de corrida efetiva permanecerá.

Essas mudanças foram introduzidas para garantir que os espectadores tenham a melhor oportunidade possível de acompanhar uma corrida completa caso ocorram interrupções. Também foi acordado que haverá maior flexibilidade para estender as sessões de treinos livres caso elas sejam interrompidas.

Após consultas com o grupo de trabalho dos fabricantes envolvidos e seguindo uma recomendação do Comitê Consultivo Desportivo, foi acordada a remoção da homologação dos câmbios para 2027, o que preservará a liberdade de desenvolvimento dos fornecedores.

Também foram aprovadas pequenas alterações nos Regulamentos Técnicos de 2027.

Todas as alterações regulamentares ainda estão sujeitas à aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA (WMSC).

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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