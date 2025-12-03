Todas as categorias

Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E
Mit Cup 2025: Accert Competições conclui a temporada com dois pódios na Eclipse Cross R
Mitsubishi Cup: Confira a lista de campeões da temporada 2025
FIA e F1 colocam Norris, Piastri e Verstappen juntos na coletiva pré-GP de Abu Dhabi
F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa
Fórmula 1 GP do Catar

FIA e F1 colocam Norris, Piastri e Verstappen juntos na coletiva pré-GP de Abu Dhabi

Pela primeira vez desde 2010, a F1 chega à última etapa com mais de dois pilotos ainda vivos na briga pelo título

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta quarta-feira (03) a programação para o dia de mídia do GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2025 da Fórmula 1. E a briga tripla pelo título terá seu primeiro capítulo ainda nas coletivas.

Leia também:

Segundo o regulamento da categoria, todos os 20 pilotos titulares são obrigados a cumprirem agenda com a imprensa na quinta-feira que antecede o início das atividades de pista. Seis deles são destacados para as coletivas, divididos em dois grupos de três, enquanto os outros 14 fazem sessões individuais nas hospitalidades das equipes.

Cabe à FIA dar o primeiro passo, anunciando os seis pilotos selecionados para as coletivas. E enquanto o primeiro grupo tem nomes interessantes, como Isack Hadjar, recém-anunciado como piloto da Red Bull para 2026, ao lado de George Russell e Charles Leclerc, todo o foco estará no segundo grupo.

Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen terão seu primeiro encontro oficial do fim de semana na coletiva da quinta-feira, onde serão questionados por jornalistas do mundo todo sobre suas chances na disputa pelo título. O britânico da McLaren chega a Abu Dhabi na liderança com 408 pontos, contra 396 do tetracampeão e 392 do australiano.

O encontro dos três será realizado às 15h, horário local (08h em Brasília), com duração aproximada de 20 minutos, e antecede o início das atividades de pista da sexta-feira, com o primeiro treino livre marcado para 06h30, horário de Brasília.

No TL1, Oscar Piastri não estará na pista, com Pato O`Ward assumindo seu carro para que a McLaren termine de cumprir a norma de vagas para rookies ao longo de uma temporada. A equipe de Woking já cumpriu a cota de 2 TL1s no carro de Lando Norris, assim como a Red Bull com o RB21 de Max Verstappen.

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?
F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi
Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E

Filtros