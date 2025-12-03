A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta quarta-feira (03) a programação para o dia de mídia do GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2025 da Fórmula 1. E a briga tripla pelo título terá seu primeiro capítulo ainda nas coletivas.

Segundo o regulamento da categoria, todos os 20 pilotos titulares são obrigados a cumprirem agenda com a imprensa na quinta-feira que antecede o início das atividades de pista. Seis deles são destacados para as coletivas, divididos em dois grupos de três, enquanto os outros 14 fazem sessões individuais nas hospitalidades das equipes.

Cabe à FIA dar o primeiro passo, anunciando os seis pilotos selecionados para as coletivas. E enquanto o primeiro grupo tem nomes interessantes, como Isack Hadjar, recém-anunciado como piloto da Red Bull para 2026, ao lado de George Russell e Charles Leclerc, todo o foco estará no segundo grupo.

Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen terão seu primeiro encontro oficial do fim de semana na coletiva da quinta-feira, onde serão questionados por jornalistas do mundo todo sobre suas chances na disputa pelo título. O britânico da McLaren chega a Abu Dhabi na liderança com 408 pontos, contra 396 do tetracampeão e 392 do australiano.

O encontro dos três será realizado às 15h, horário local (08h em Brasília), com duração aproximada de 20 minutos, e antecede o início das atividades de pista da sexta-feira, com o primeiro treino livre marcado para 06h30, horário de Brasília.

No TL1, Oscar Piastri não estará na pista, com Pato O`Ward assumindo seu carro para que a McLaren termine de cumprir a norma de vagas para rookies ao longo de uma temporada. A equipe de Woking já cumpriu a cota de 2 TL1s no carro de Lando Norris, assim como a Red Bull com o RB21 de Max Verstappen.

