FIA e Liberty Media entram em conflito sobre mudanças cruciais na F1 após reuniões

A Fórmula 1, as equipes e a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) estão aproveitando a pausa forçada da categoria no mês de abril para discutir possíveis mudanças ainda para a atual temporada.

Uma primeira reunião aconteceu no início de abril. Foram discutidas questões técnicas mais iniciais e pontuado quais assuntos seriam destaque nos próximos encontros - que aconteceram nos dias 15 e 16.

O Autoracer.it apurou que esses dois dias aconteceram para que propostas fossem desenvolvidas - sobre questões desportivas e técnicas, respectivamente. Agora, o plano é levar essas ideias para as equipes em um grande encontro no dia 20 de abril para votação e avaliação do que deve ser implementado ou não.

O motor está sendo o principal assunto de discussão, apesar das opções levantadas, aumentar a potência da unidade de potência de combustão interna não é uma ideia viável, uma vez que não é possível fazer grandes mudanças com a temporada já acontecendo.

Porém, há outra saída: as equipes poderiam mexer no componente elétrico. A promessa da F1 era de que a divisão seria de 50-50, no entanto, acredita-se que atualmente os motores estejam atuando em torno de 55-45.

Uma das propostas mais importantes em discussão é a redução da potência máxima do MGU-K (Unidade de Alimentação Elétrica do Veículo Motorizado). Atualmente em 350 kW, uma redução para 300 kW ou menos está entre as opções.

Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

A FIA se mostra receptiva a essa ideia. Embora isso geralmente reduza um pouco a velocidade dos carros, acredita-se que a energia elétrica seria utilizada de forma mais uniforme ao longo da corrida.

No entanto, essa ideia não está sendo aceita por todas as partes. Em particular, a Liberty Media seria contra a mudança, principalmente se a redução acontecer para 250 ou 200 kW.

A detentora dos direitos da F1 está aberta apenas a mudanças limitadas, focada em continuar entregando corridas mais emocionantes e

Outro tópico menos controverso é a recuperação de energia. Propõe-se que o limite atual de 9 MJ por volta seja reduzido para cerca de 6 MJ. Embora essa mudança possa diminuir um pouco a velocidade dos carros, também pode ter efeitos colaterais significativos.

O limite de potência elétrica para classificação e corrida também é um ponto de discussão. No entanto, as equipes se opõem a essa ideia, argumentando que isso aumentaria as dificuldades operacionais, pois exigiria a alteração das configurações dos carros sob as regras de parque fechado.

Nenhuma decisão foi tomada ainda, uma vez que o grande encontro acontecerá apenas no dia 20 de abril com todas as equipes. É esperado que alguns pilotos estejam presentes, como aconteceu com George Russell e Max Verstappen no primeiro dia.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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