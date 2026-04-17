FIA e Liberty Media entram em conflito sobre mudanças cruciais na F1 após reuniões
Equipes serão consultadas sobre as opções e poderão votar no dia 20 de abril
Foto de: Peter Fox
A Fórmula 1, as equipes e a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) estão aproveitando a pausa forçada da categoria no mês de abril para discutir possíveis mudanças ainda para a atual temporada.
Uma primeira reunião aconteceu no início de abril. Foram discutidas questões técnicas mais iniciais e pontuado quais assuntos seriam destaque nos próximos encontros - que aconteceram nos dias 15 e 16.
O Autoracer.it apurou que esses dois dias aconteceram para que propostas fossem desenvolvidas - sobre questões desportivas e técnicas, respectivamente. Agora, o plano é levar essas ideias para as equipes em um grande encontro no dia 20 de abril para votação e avaliação do que deve ser implementado ou não.
O motor está sendo o principal assunto de discussão, apesar das opções levantadas, aumentar a potência da unidade de potência de combustão interna não é uma ideia viável, uma vez que não é possível fazer grandes mudanças com a temporada já acontecendo.
Porém, há outra saída: as equipes poderiam mexer no componente elétrico. A promessa da F1 era de que a divisão seria de 50-50, no entanto, acredita-se que atualmente os motores estejam atuando em torno de 55-45.
Uma das propostas mais importantes em discussão é a redução da potência máxima do MGU-K (Unidade de Alimentação Elétrica do Veículo Motorizado). Atualmente em 350 kW, uma redução para 300 kW ou menos está entre as opções.
Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images
A FIA se mostra receptiva a essa ideia. Embora isso geralmente reduza um pouco a velocidade dos carros, acredita-se que a energia elétrica seria utilizada de forma mais uniforme ao longo da corrida.
No entanto, essa ideia não está sendo aceita por todas as partes. Em particular, a Liberty Media seria contra a mudança, principalmente se a redução acontecer para 250 ou 200 kW.
A detentora dos direitos da F1 está aberta apenas a mudanças limitadas, focada em continuar entregando corridas mais emocionantes e
Outro tópico menos controverso é a recuperação de energia. Propõe-se que o limite atual de 9 MJ por volta seja reduzido para cerca de 6 MJ. Embora essa mudança possa diminuir um pouco a velocidade dos carros, também pode ter efeitos colaterais significativos.
O limite de potência elétrica para classificação e corrida também é um ponto de discussão. No entanto, as equipes se opõem a essa ideia, argumentando que isso aumentaria as dificuldades operacionais, pois exigiria a alteração das configurações dos carros sob as regras de parque fechado.
Nenhuma decisão foi tomada ainda, uma vez que o grande encontro acontecerá apenas no dia 20 de abril com todas as equipes. É esperado que alguns pilotos estejam presentes, como aconteceu com George Russell e Max Verstappen no primeiro dia.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
WEC: Interlagos passa por modernização e terá ajustes de capacidade durante as 6h de São Paulo 2026
Como funcionam as corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring, com presença de Verstappen
Porsche Cup movimenta carga de 100 toneladas por 9 mil quilômetros para correr em Le Mans
MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários