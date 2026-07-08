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FIA estuda retorno do reabastecimento à F1; saiba mais

Presidente da categoria falou sobre como a possibilidade acompanha a provável volta dos motores V8

Olivia Nogueira
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem já deixou claro que deseja voltar com os motores V8 para a Fórmula 1 em um futuro próximo. Agora, o executivo revela que a entidade também tem estudado a possibilidade de trazer de volta o reabastecimento durante as corridas.

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Sulayem pretende retornar com os V8 em 2031, no início de um novo ciclo regulamentar, porém, isso poderia acontecer até em 2030, caso conte com o apoio de maior parte das montadoras. Porém, a volta desse tipo de motor causa alguns questionamentos, um deles justamente sobre o combustível. 

O plano da FIA para o novo regulamento tem como uma de suas prioridades reduzir o peso dos carros em até 100kg, além de reduzir os custos de produção e produzir motores com ruídos mais altos. Entretanto, um V8 aspirado naturalmente, mais leve do que os motores utilizados hoje, consome muito mais combustível para completar a distância de uma corrida do que os atuais V6 turbo-híbridos, usados desde 2014. Ou seja, seriam necessários tanques maiores para completar uma prova, interferindo no plano de tornar os monopostos mais leves. 

A alternativa para isso seriam carros com tanques menores e reabastecimento durante a corrida, a qual, segundo Sulayem "está sendo estudada". O reabastecimento fez parte da história da categoria por diferentes 'eras', sendo banido pela última vez em 2009, devido a preocupações com segurança, custos e sustentabilidade. 

De acordo com o presidente da FIA, em entrevista à mídia britânica durante o GP da Grã-Bretanha, o reabastecimento "não é um problema se for feito da maneira certa. Por isso, estamos estudando o assunto. Nada foi feito ainda".

"Reabastecimento com combustível sustentável e eletrificação. Talvez consideremos um nível de eletrificação superior a 10%. Nós realmente continuamos com as opções em aberto", completou Sulayem. 

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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