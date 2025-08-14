No próximo ano, os regulamentos do chassi e da unidade de potência passarão por mudanças radicais. Vários diretores técnicos do paddock da Fórmula 1 consideraram essa a maior reforma dos últimos 50 anos. A FIA acredita que evitará um domínio de uma fabricante como o da Mercedes em 2014 com um novo sistema de concessões 'no estilo MotoGP'.

Além das preocupações dos pilotos com as corridas em geral, alguns temem que isso possa abrir caminho para o domínio de longo prazo de um único fabricante. As lembranças remontam a 2014, quando o motor da Mercedes se mostrou significativamente superior ao resto do grid e a equipe de fábrica conquistou todos os títulos mundiais até 2020.

Por que a FIA não teme uma repetição do domínio da Mercedes em 2014

A FIA, no entanto, está confiante de que a história não se repetirá na nova era da F1, que começa em 2026. "Não acho que teremos uma situação em que um único fabricante tenha uma vantagem tão grande como foi o caso em 2014", disse Nikolas Tombazis ao Motorsport.com.

O diretor de monopostos da FIA acredita que o novo modelo de motor é menos complexo, apesar do aumento substancial da carga elétrica: "Os motores ainda não são tão simples quanto gostaríamos. Gostaríamos de ter ido mais longe, mas tivemos muita resistência contra uma maior simplificação dos regulamentos".

"Portanto, há coisas que gostaríamos que fossem ainda mais simples, mas eles ainda são mais simples do que a geração atual de motores. Eles não têm o MGU-H [unidade do motor que transformava a energia térmica em potência] e há algumas coisas que têm limites mais rígidos, portanto, não achamos que as lacunas serão tão grandes quanto em 2014".

Naquela época, o MGU-H provou ser um grande diferencial de desempenho - e um diferencial muito caro. Por esses dois motivos, ele desaparecerá em 2026, uma mudança que deve proporcionar aos recém-chegados um grid mais nivelado e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de desenvolvimento.

Como funcionará o sistema de concessões?

Dito isso, não se pode descartar que uma fabricante ainda possa sair significativamente melhor do que as demais, especialmente porque a FIA reconhece que nem todos os fabricantes de unidades de potência são igualmente transparentes ou estão dispostos a compartilhar dados sobre seus novos motores.

Mas mesmo que um fabricante domine o próximo ano, a FIA aprendeu com 2014. Os novos regulamentos incluem uma 'rede de segurança', permitindo que fornecedoras que performem abaixo do esperado se aproximem por meio das chamadas concessões.

"Temos novos participantes, e é sempre um risco no início de um novo ciclo que haja alguma divergência inicialmente", disse Tombazis. "Além disso, agora temos uma lacuna de custo para os fabricantes de motores".

Isso significa que os fabricantes que estão atrasados não podem simplesmente investir dinheiro ilimitado em seus projetos de motores. Para ainda oferecer a eles a possibilidade de recuperar o atraso, a FIA incluiu um novo sistema nos regulamentos de 2026.

"Por esse motivo, existe um conceito chamado ADUO, que é um acrônimo para Additional Development and Upgrade Opportunities (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização)", explicou Tombazis.

"Esse conceito foi o resultado de muito trabalho. Ele já estava presente desde o primeiro dia das regulamentações, mas nos últimos meses foram introduzidos mais detalhes para definir exatamente como isso vai funcionar".

Isso, é claro, levanta a questão principal: como isso funciona? "Essencialmente, a cada cinco ou seis corridas, haverá um desempenho médio medido para cada fabricante de unidade de potência. Aqueles que estiverem abaixo de um determinado nível, e dependendo de quanto estiverem abaixo, terão esse benefício acumulado ao longo do ano".

"Esse benefício se traduziria em três coisas: verba adicional para desenvolvimento, mais algumas horas de dinamômetro e a possibilidade de fazer uma nova homologação do motor. Assim, as equipes que estão atrás terão a oportunidade de acelerar e recuperar o atraso".

Os regulamentos técnicos de 2026 especificam que essa avaliação será feita após os cinco primeiros finais de semana de corrida de cada temporada: "Durante as cinco primeiras competições [etapas] de cada temporada do campeonato no período de 2026-2030, a FIA monitorará o desempenho da parte do motor de combustão interna [ICE] de todas as unidades de potência fornecidas por cada fabricante de UP [unidade de potência] aos seus concorrentes clientes".

'Para cada ICE fornecido pelas Fabricantes de UP, será calculada uma potência média. A metodologia para calcular essa potência pode ser encontrada no Apêndice dos Regulamentos. Qualquer Fabricante de UP cuja potência do ICE esteja mais de 3% abaixo da maior potência do ICE registrada entre todas as Fabricantes de UP receberá Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização".

Essas oportunidades adicionais estão relacionadas a uma tabela no Apêndice 3 dos regulamentos técnicos. Uma coluna especial ADUO lista quais componentes do ICE ainda podem ser melhorados se um fabricante receber o status especial da FIA. Vários desses componentes estão congelados para desenvolvimento em um período específico de tempo, mas com o status ADUO, eles ainda podem ser modificados para preencher a lacuna.

A FIA rejeita "absolutamente qualquer sugestão" de equilíbrio de desempenho

O sistema foi projetado para evitar o domínio a longo prazo, mas Tombazis enfatiza que ele não deve ser visto como um equilíbrio de desempenho (BoP), como é usado em séries como o Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

"Quero enfatizar que refuto completamente qualquer comentário sobre isso ser um equilíbrio de desempenho ou algo do gênero, porque, em primeiro lugar, os regulamentos são exatamente os mesmos para todos. Não é como se estivéssemos dando a eles mais capacidade cúbica, mais combustível ou qualquer outra coisa".

"Em segundo lugar, se não houvesse um limite de custo, eles investiriam muito dinheiro nisso. Quando a Honda ficou para trás em 2016, 2017, por um determinado período, eles tiveram que gastar muito mais dinheiro para recuperar o atraso".

'Com um limite de custos, o risco é que você nunca conseguiria fazer isso e ficaria eternamente para trás. Você seria humilhado por todo um ciclo de regulamentação, e é claro que não queremos isso. Não achamos que isso seria justo, e devo dizer que os fabricantes de UP têm sido extremamente colaborativos nesse tópico".

Por fim, a FIA está trabalhando em uma rede de segurança para as fabricantes que sofrerem sérios problemas de confiabilidade - algo que não pode ser descartado no início de uma nova era.

"Há uma iniciativa adicional que aborda a situação em que uma fabricante de UP tem grandes problemas de confiabilidade para começar. Imagine alguém que explode um motor a cada fim de semana de corrida e cada motor custa muito dinheiro. De repente, eles descobrem que estão consumindo seu limite de custos com motores estourados. Eles têm que reduzir o desenvolvimento para ficar abaixo do limite de custo, e você pode imaginar que essa seria uma situação terrível".

"Por isso, temos algumas iniciativas que estão passando pela mesma fase de discussão e que, esperamos, sejam aprovadas em breve, segundo as quais, quando você usa mais do que um determinado número de motores, começa a ter uma certa redução do limite de custo".

"Seus motores, quando excedem esse número, custam muito pouco do ponto de vista do limite de custos. Não em termos de dinheiro real, é claro, eles ainda custam o mesmo, infelizmente, mas isso significa que nós os protegemos de uma situação em que alguém esteja em uma posição terrível e não tenha como reagir sob o limite de custo. Isso seria realmente lamentável", concluiu.

Combinada com o modelo ligeiramente mais simples da unidade de potência, essa abordagem deve evitar uma repetição de 2014 e deve manter o campo da F1 competitivo - pelo menos na parte do motor.

