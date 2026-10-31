FIA nega pedido da F1 e Antonelli não terá troféu de 2026 no México
Segundo o jornal BILD, a Federação optou por seguir a tradição e entregar a taça apenas na cerimônia de final de ano do órgão internacional
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Mesmo com a grande probabilidade de sair como campeão de 2026 da Fórmula 1 no GP do México, Kimi Antonelli não deve levantar o troféu da atual temporada no circuito da Cidade do México.
Segundo o jornal alemão BILD, a organização da F1 teria solicitado à FIA a liberação do troféu para a comemoração do provável título de Antonelli no México, nem que fosse apenas para algumas fotos.
No entanto, a Federação teria negado a solicitação da categoria, mantendo o troféu em sua posse até que ele seja entregue na cerimônia de final de temporada do órgão internacional, assim como já é feito tradicionalmente.
Uma possível solução apontada pelo jornal alemão é a projeção do troféu de forma virtual, ou seja, no telão presente no pódio do Autódromo Hermanos Rodríguez.
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Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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