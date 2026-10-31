FIA nega pedido da F1 e Antonelli não terá troféu de 2026 no México

Mesmo com a grande probabilidade de sair como campeão de 2026 da Fórmula 1 no GP do México, Kimi Antonelli não deve levantar o troféu da atual temporada no circuito da Cidade do México.

Segundo o jornal alemão BILD, a organização da F1 teria solicitado à FIA a liberação do troféu para a comemoração do provável título de Antonelli no México, nem que fosse apenas para algumas fotos.

No entanto, a Federação teria negado a solicitação da categoria, mantendo o troféu em sua posse até que ele seja entregue na cerimônia de final de temporada do órgão internacional, assim como já é feito tradicionalmente.

Uma possível solução apontada pelo jornal alemão é a projeção do troféu de forma virtual, ou seja, no telão presente no pódio do Autódromo Hermanos Rodríguez.

Horários do sábado do GP do México de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 14h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 18h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 17h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO) PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO) RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)

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