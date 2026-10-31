FIA nega pedido da F1 e Antonelli não terá troféu de 2026 no México

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Segundo o jornal BILD, a Federação optou por seguir a tradição e entregar a taça apenas na cerimônia de final de ano do órgão internacional

Redação Motorsport.com
Editado:
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mesmo com a grande probabilidade de sair como campeão de 2026 da Fórmula 1 no GP do México, Kimi Antonelli não deve levantar o troféu da atual temporada no circuito da Cidade do México.

O editor recomenda:

Segundo o jornal alemão BILD, a organização da F1 teria solicitado à FIA a liberação do troféu para a comemoração do provável título de Antonelli no México, nem que fosse apenas para algumas fotos. 

No entanto, a Federação teria negado a solicitação da categoria, mantendo o troféu em sua posse até que ele seja entregue na cerimônia de final de temporada do órgão internacional, assim como já é feito tradicionalmente.

Uma possível solução apontada pelo jornal alemão é a projeção do troféu de forma virtual, ou seja, no telão presente no pódio do Autódromo Hermanos Rodríguez.

Horários do sábado do GP do México de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sábado 14h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 18h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 17h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO)  
PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO)  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)  

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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