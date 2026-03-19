Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP no Brasil: Horários, previsão do tempo e onde assistir a sexta-feira

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP no Brasil: Horários, previsão do tempo e onde assistir a sexta-feira

MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

Fórmula 1
F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

MotoGP - Miller mantém visão positiva sobre projeto V4 da Yamaha: "Tem que ter a mentalidade certa"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Miller mantém visão positiva sobre projeto V4 da Yamaha: "Tem que ter a mentalidade certa"

Yamaha Racing Brasil surpreende jovens da R-SERIES com pilotos da MotoGP

MotoGP
GP do Brasil
Yamaha Racing Brasil surpreende jovens da R-SERIES com pilotos da MotoGP

MotoGP: Martín revela pontos fortes de Bezzecchi em disputa na Aprilia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Martín revela pontos fortes de Bezzecchi em disputa na Aprilia

MotoGP: Quartararo é enfático sobre chances de bom resultado em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Quartararo é enfático sobre chances de bom resultado em Goiânia

MotoGP: Marc Márquez expressa preocupação com curvas para direita em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Marc Márquez expressa preocupação com curvas para direita em Goiânia
Fórmula 1 GP da China

FIA nomeia novo vice-diretor de provas da F1

Paul Burns, natural da Irlanda do Norte, trabalhará ao lado do português Rui Marques

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Editado:
Paul Burns, FIA Deputy Race Director

Foto de: FIA

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) nomeou um novo vice-diretor de provas na Fórmula 1, promovendo Paul Burns ao cargo para trabalhar ao lado do atual diretor principal, Rui Marques.

Leia também:

Isso ocorre após a saída de Claire Dubbelman da FIA no início de 2026 para ingressar na Federação Saudita de Automóveis e Motocicletas, deixando o cargo de vice-diretor vago para as duas primeiras etapas da temporada.

Desde então, a FIA promoveu Burns, que possui experiência em função semelhante, tendo atuado como diretor de provas assistente da F2 até 2025 e nas categorias F4 e Fórmula Regional no GP de Macau.

O norte-irlandês trabalhou na Formula One Management (FOM) como parte da equipe de cronometragem, onde estava envolvido na aprovação dos resultados nos GPs. Antes disso, passou um período trabalhando com cronometragem em diversos circuitos do Reino Unido e da Irlanda.

Ele foi para a FIA em 2023, ingressando na equipe de operações de provas da F1 antes de assumir funções operacionais nas categorias juniores.

Em uma postagem no Instagram, Dubbelman explicou suas razões para deixar a FIA no início deste ano, afirmando que “não dizer nada deixa margem para especulações” – talvez para distanciar sua própria saída de uma série de perdas de alto perfil na FIA nos últimos dois anos.

Claire Dubbelman, former FIA deputy race director

Claire Dubbelman, ex-diretora adjunta de corridas da FIA

Foto: Li Chao Paddocker - NurPhoto - Getty Images

“Depois de quase uma década na FIA, senti que havia chegado a um ponto em que havia maximizado todas as oportunidades disponíveis para mim dentro da organização”, escreveu

“Esta mudança não significa afastar-me da FIA, mas assumir uma função em um novo ambiente que me desafia em um novo patamar".

“Isso me proporciona uma perspectiva para contribuir e desenvolver o esporte de uma forma que eu não via como possível na minha função anterior. Estou genuinamente animada por estar na Arábia Saudita e há tantas oportunidades aqui".

"Ao estar aqui, sinto que faço parte do seu futuro, ajudando a Federação Saudita de Automobilismo a abrir caminho; facilitando o desenvolvimento de talentos e infraestrutura para que o esporte prospere".

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - “Não vencem desde 2008”: Binotto rejeita Ferrari como base para Audi
Próximo artigo "Seria ótimo": Russell e Hamilton apoiam entrada de marca chinesa na F1

Principais comentários

Mais de
Jake Boxall-Legge

ANÁLISE: Por que Ferrari é contra mudanças nos procedimentos de largada na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
ANÁLISE: Por que Ferrari é contra mudanças nos procedimentos de largada na F1

F1: Wolff aponta vantagem que garantiu segunda dobradinha à Mercedes no quali da sprint da China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Wolff aponta vantagem que garantiu segunda dobradinha à Mercedes no quali da sprint da China

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Últimas notícias

MotoGP no Brasil: Horários, previsão do tempo e onde assistir a sexta-feira

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP no Brasil: Horários, previsão do tempo e onde assistir a sexta-feira

MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

Fórmula 1
F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

MotoGP - Miller mantém visão positiva sobre projeto V4 da Yamaha: "Tem que ter a mentalidade certa"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Miller mantém visão positiva sobre projeto V4 da Yamaha: "Tem que ter a mentalidade certa"