FIA nomeia novo vice-diretor de provas da F1

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) nomeou um novo vice-diretor de provas na Fórmula 1, promovendo Paul Burns ao cargo para trabalhar ao lado do atual diretor principal, Rui Marques.

Isso ocorre após a saída de Claire Dubbelman da FIA no início de 2026 para ingressar na Federação Saudita de Automóveis e Motocicletas, deixando o cargo de vice-diretor vago para as duas primeiras etapas da temporada.

Desde então, a FIA promoveu Burns, que possui experiência em função semelhante, tendo atuado como diretor de provas assistente da F2 até 2025 e nas categorias F4 e Fórmula Regional no GP de Macau.

O norte-irlandês trabalhou na Formula One Management (FOM) como parte da equipe de cronometragem, onde estava envolvido na aprovação dos resultados nos GPs. Antes disso, passou um período trabalhando com cronometragem em diversos circuitos do Reino Unido e da Irlanda.

Ele foi para a FIA em 2023, ingressando na equipe de operações de provas da F1 antes de assumir funções operacionais nas categorias juniores.

Em uma postagem no Instagram, Dubbelman explicou suas razões para deixar a FIA no início deste ano, afirmando que “não dizer nada deixa margem para especulações” – talvez para distanciar sua própria saída de uma série de perdas de alto perfil na FIA nos últimos dois anos.

Claire Dubbelman, ex-diretora adjunta de corridas da FIA Foto: Li Chao Paddocker - NurPhoto - Getty Images

“Depois de quase uma década na FIA, senti que havia chegado a um ponto em que havia maximizado todas as oportunidades disponíveis para mim dentro da organização”, escreveu

“Esta mudança não significa afastar-me da FIA, mas assumir uma função em um novo ambiente que me desafia em um novo patamar".

“Isso me proporciona uma perspectiva para contribuir e desenvolver o esporte de uma forma que eu não via como possível na minha função anterior. Estou genuinamente animada por estar na Arábia Saudita e há tantas oportunidades aqui".

"Ao estar aqui, sinto que faço parte do seu futuro, ajudando a Federação Saudita de Automobilismo a abrir caminho; facilitando o desenvolvimento de talentos e infraestrutura para que o esporte prospere".

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