A Fórmula 1 revisará as diretrizes de corrida durante o fim de semana do GP de Catar, na próxima semana, depois que a penalidade recebida por Oscar Piastri no Brasil gerou uma grande confusão entre os pilotos.

Em Interlagos, Piastri foi punido em 10 segundos por ter sido considerado culpado na colisão tripla que envolveu Andrea Kimi Antonelli e Charles Leclerc, que precisou abandonar a corrida, no S do Senna. Na decisão, os comissários argumentaram que o piloto da McLaren merecia uma punição de acordo com as diretrizes de corrias atuais, já que o australiano não estava à frente na tangência da curva e Antonelli, tecnicamente, não precisava deixar espaço para Oscar por dentro.

A penalização de Piastri em São Paulo foi apenas mais uma de uma série de punições que têm deixado os pilotos confusos e insatisfeitos com o atual quadro de comissários da F1, com o assunto sendo colocado em pauta na reunião anual dos pilotos com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no Catar.

"Acho que precisamos urgentemente de uma reunião para tentar resolver o problema, porque, para mim, o fato de Oscar ter recebido uma penalidade no Brasil é inaceitável para a categoria em que estamos e sendo o auge do automobilismo", disse o piloto da Williams e diretor da GDPA, Carlos Sainz, durante o dia de mídia em Las Vegas.

"Todo mundo que já assistiu a uma corrida sabe que a culpa não era do Oscar e todo mundo que já correu com um carro de corrida sabe que ele não poderia ter feito nada para evitar um acidente e acabou com uma penalidade de 10 segundos. Para mim, isso é algo que não entendo. Não entendi minha penalidade em Zandvoort, não entendi por que Ollie [Bearman] recebeu uma penalidade quando nós dois colidimos em Monza."

"Portanto, não houve um, mas vários incidentes este ano que, para mim, estão longe de ser o que o esporte deveria ser."

Carlos Sainz, Williams FW47 e Oliver Bearman, Haas F1 VF-25 Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Entende-se que a FIA aceitou tranquilamente a inclusão do tópico na reunião no Catar visando um refinamento nas diretrizes em vigor, embora, mesmo com a redação atual, os comissários já estejam livres para ir contra elas, se necessário.

Sainz admitiu que a entidade está em uma posição complicada, uma vez que as 'regras' foram implementadas para melhorar a consistência das penalizações em meio a áreas cinzentas, mas ele sentiu que os acontecimentos desta temporada mostraram que o processo atual não está funcionando perfeitamente.

Mas o espanhol sugeriu que há um forte argumento a favor de comissários permanentes com experiências anteriores em corridas.

"Com uma supervisão boa e consistente - se eles realmente entenderem de corrida muito bem - ao longo do ano, desenvolveremos um entendimento entre nós e você saberá quando a culpa é sua. Eles saberiam quando a culpa é de alguém ou não", explicou.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Essa é mais a minha percepção das coisas, mas acho que se tivéssemos três caras fixos, da mesma forma que temos um diretor de prova fixo, e soubéssemos a maneira como eles vêm aplicando as penalidades ao longo dos anos, criaríamos essa memória muscular de como eles tendem a classificar as penalidades."

"Sinceramente, acho que, mesmo sem diretrizes, sabemos quando a culpa é de alguém ou não, ou quando é um simples erro de corrida."

Alex Albon, companheiro de equipe de Sainz na Williams, disse que não estava muito otimista quanto à possibilidade de os pilotos e a FIA chegarem a um acordo sobre uma solução única, mas ressaltou que, com a inclusão de mais e mais regulamentos, fica mais difícil para os pilotos usarem o bom senso que desenvolveram e aplicaram desde os tempos de kart.

"Tenho a sensação de que a FIA está tentando encontrar [uma solução]. Não há ignorância em sua abordagem e eles têm a mente aberta", disse ele. "Nós, como pilotos, agradecemos isso. Será que chegaremos a um conjunto claro de regras? Não tenho certeza."

"Acho que quando havia menos regras, havia mais interpretação, então todos tinham uma abordagem um pouco mais sistêmica sobre o que era uma corrida limpa e o que não era e você meio que tinha que construir essa ideia em si mesmo."

"Agora é quase como se houvesse camadas e mais camadas de regras. Então, tudo fica confuso. Eu preferiria que as regras fossem mais simples, mas sei que isso aumenta a obscuridade."

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!