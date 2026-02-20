FIA se diz aberta a "ajustes" nas regras da F1 após reclamações de pilotos

Após os primeiros testes da Fórmula 1, as reações dos pilotos aos carros com as especificações de 2026 foram mistas. Lando Norris e George Russell se manifestaram positivamente, enquanto Max Verstappen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton foram mais críticos.

O piloto da Red Bull chegou a dizer que os pilotos que apoiam a ideia caberiam em uma pequena "tenda dobrável" e que aqueles que se opõem formariam um grupo maior. Após essa declaração, Norris também reconheceu que essa não é a forma mais pura de corrida.

Assim como a própria F1, a FIA está atenta a uma possível "reação exagerada". De acordo com Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA, os novos regulamentos estão em grande parte corretos, embora ele esteja aberto a ouvir as reclamações iniciais.

“Os carros são novos”, destacou Tombazis. “Durante o verão e o outono passados, muitas pessoas pilotaram nos simuladores e expressaram grandes preocupações. Acho que os comentários em Barcelona e no Bahrein são certamente muito melhores do que o que as pessoas [disseram com base] no simulador. Mas ainda há alguns comentários, como o que Max disse.”

“Estamos plenamente conscientes de que talvez precisemos fazer ajustes. Essa é uma discussão que temos mantido abertamente com as equipes e os fabricantes de unidades de potência há muito tempo. E com os pilotos também, é claro. Então, acho que existem algumas maneiras pelas quais podemos agir como esporte para fazer ajustes nas regras.”

“90%” já parece bom

A pergunta óbvia que se segue é: que tipo de ajustes estão sendo discutidos nos bastidores? "Bem, potencialmente em algumas das regras relacionadas à distribuição de energia", respondeu Tombazis.

Embora a entidade reguladora queira aguardar as primeiras corridas antes de apresentar propostas específicas, entende-se nos bastidores que o foco principal será na recuperação de energia. A FIA poderia, por exemplo, permitir que os pilotos recuperem mais energia por volta.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Isso significaria que eles também teriam mais energia para usar e, portanto, seriam menos "pobres de energia" nas retas, como Verstappen descreveu. No entanto, também significaria que nas curvas e com reduções de marcha adicionais, seria necessário um maior gerenciamento de energia para recuperar essa energia extra.

Segundo a FIA, esses aspectos estão relacionados principalmente ao software e ao funcionamento da unidade de potência, e, portanto, não têm grandes consequências para o hardware.

“Não haveria necessidade de qualquer alteração no seu sistema”, acrescentou Tombazis. “Seria mais uma questão de como você opera o seu sistema. Obviamente, se você consultar um engenheiro de geração de energia, ele dirá: 'Bem, isso altera um pouco o ciclo de trabalho. E se eu soubesse disso, talvez tivesse feito de forma um pouco diferente' ou algo do tipo.”

Fundamentalmente os carros operam em diferentes níveis de energia elétrica, e a forma como essa energia é utilizada pode afetar algumas dessas questões.

“Acreditamos que não estamos em uma situação ruim agora”, acrescentou o grego. “Mas, se forem necessários ajustes após esses comentários, discutiremos tudo coletivamente como equipe esportiva e faremos o que for preciso.”

Sobre esse último ponto – que a F1 atualmente não está “em uma situação ruim” – Tombazis enfatizou que o panorama geral já é 90% satisfatório.

“Acho que, se levarmos em conta os comentários feitos em novembro, outubro ou no verão passado, estamos muito, muito melhores agora. Abordamos muitas das preocupações. Abordamos todas? Não. Acho que ainda há alguns assuntos em aberto”, respondeu ele quando questionado pelo Motorsport.com se a situação atual era mais preocupante do que o previsto.

Nikolas Tombazis, FIA Single Seater Director Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Claro, é muito fácil dizer: ‘Sim, se o motor de combustão interna fosse muito maior e o sistema de recuperação de energia (ERS) muito menor, haveria menos desses problemas’. E isso é verdade. Sabemos desde 2022 que a solução de potência 50-50 apresenta desafios.”

“Não é novidade nem surpresa. Já trabalhamos muito para entender como essa energia é utilizada. E acho que, na minha opinião, já fizemos 90% do trabalho necessário para chegar a um ponto razoável. Podem ser necessários alguns ajustes à medida que aprendemos mais sobre os carros, e estamos totalmente abertos a isso.”

Com que rapidez a FIA consegue reagir, se necessário?

Por fim, resta a questão de quão rapidamente a FIA poderia implementar os ajustes potenciais.

“Estamos aprendendo conforme avançamos”, disse Tombazis. “E o primeiro teste real será a primeira corrida, porque aqui eles não estão realmente competindo uns contra os outros e assim por diante. Essas mudanças precisam de um pouco de discussão. Pode haver algumas semanas de discussão, e também precisamos passar pelo processo de governança.”

“É improvável que seja algo entre a Austrália e a China, por exemplo. Mas também não vai durar meses e meses.”

A FIA, pelo menos, quer esperar pelas primeiras corridas para ver qual será o cenário real, e Tombazis está ansioso para que os fãs não tirem conclusões precipitadas de Melbourne.

“Tomaremos a decisão que for melhor para o esporte”, acrescentou Tombazis. “Isto é uma maratona, não uma corrida sprint. Espero sinceramente que a Austrália seja emocionante. Mas não acho que a Austrália seja o fator decisivo. Temos cinco anos pela frente e ferramentas muito claras sobre como agir.”

“Veremos em que ponto nos encontramos. E, como eu disse, discutiremos isso de forma aberta e transparente, e faremos o nosso melhor.”

