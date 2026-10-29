Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Após ataques de fãs de Colapinto, FIA endurece discurso e promete expulsões: "Não há lugar para eles"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Após ataques de fãs de Colapinto, FIA endurece discurso e promete expulsões: "Não há lugar para eles"

Prefeitura de São Paulo mira renovação de contrato até 2035 com a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
Prefeitura de São Paulo mira renovação de contrato até 2035 com a F1

Miguel Costa assina com equipe de Norris e continua na FREC em 2027

Fórmula 3 Regional Europeia
Fórmula 3 Regional Europeia
Miguel Costa assina com equipe de Norris e continua na FREC em 2027

F1: McLaren revela cronograma de atualizações para o fim de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: McLaren revela cronograma de atualizações para o fim de 2026

F1: Antonelli é liberado pela FIA e não participa de dia de mídia no México; saiba motivo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli é liberado pela FIA e não participa de dia de mídia no México; saiba motivo

F1: Além de Antonelli, Mercedes também pode fechar título de construtores no GP do México; veja matemática

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Além de Antonelli, Mercedes também pode fechar título de construtores no GP do México; veja matemática

MotoGP - Moreira revela receio com GP do Catar: "Ficarei na Malásia até o último momento"

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP - Moreira revela receio com GP do Catar: "Ficarei na Malásia até o último momento"

MotoGP: Mir retorna sem revelar doença que o afastou das pistas por 44 dias

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Mir retorna sem revelar doença que o afastou das pistas por 44 dias
Fórmula 1 GP dos EUA

FIA usará Inteligência Artificial na criação dos regulamentos futuros da F1

Nova parceria firmada com a Amazon Web Services deve intensificar o uso de IA pela categoria

Lydia Mee
Editado:
Add as a preferred source
FIA Logo

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou uma nova parceria com a Amazon Web Services (AWS) para intensificar o uso de Inteligência Artificial na Fórmula 1, incluindo a elaboração de futuros conjuntos de regulamentos da principal categoria do automobilismo mundial.

Leia também:

Pelo acordo, a AWS torna-se parceira oficial de IA e computação em nuvem da FIA, com sua tecnologia a ser usada em todo o automobilismo, incluindo a F1.

A maior mudança será sentida na forma como as futuras regras são redigidas. A FIA já usa a AWS para executar suas simulações aerodinâmicas. Agora, a ela também dará à equipe técnica e de engenharia da FIA acesso a ferramentas de IA para ajudá-la a elaborar regulamentos.

"A tecnologia está mudando todos os aspectos do nosso esporte, e a FIA deve liderar essa mudança", disse o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem. "Nossa nova parceria com a AWS lidará com tudo, desde os carros do futuro até os clubes de base onde tantas carreiras começam".

"Ao trazer tecnologia de nuvem e IA de nível mundial para o centro da FIA, podemos tornar mais simples para pilotos, oficiais e voluntários participarem, ajudar nossos Clubes a trabalharem de forma mais eficiente e nos aproximar de nossa ambição de dobrar a participação global no esporte. Tenho o prazer de dar as boas-vindas à AWS à família FIA".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Photo by: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Diretora global de eventos, esportes e entretenimento da AWS, Kristin Shaff, acrescentou: "O automobilismo é um dos ambientes mais exigentes e ricos em dados do mundo, e a FIA está no centro dele — governando o esporte, moldando os regulamentos e criando oportunidades para as pessoas participarem em todos os níveis".

"Temos orgulho de nos tornar a parceira oficial de IA da FIA e trazer os recursos de nuvem e IA da AWS para apoiar sua missão, em todos os níveis do esporte".

A AWS também se tornará parceira oficial do FIA Awards e da FIA Sustainable Innovation Series.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Além de Antonelli, Mercedes também pode fechar título de construtores no GP do México; veja matemática
Próximo artigo F1: Antonelli é liberado pela FIA e não participa de dia de mídia no México; saiba motivo

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee

Bortoleto revela como Alonso é longe das câmeras da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
Bortoleto revela como Alonso é longe das câmeras da F1

F1: Ferrari revela macacão preto para Leclerc em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Ferrari revela macacão preto para Leclerc em Singapura

F1: Ex-Ferrari explica papel fundamental de Bonnington no sucesso de Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Ex-Ferrari explica papel fundamental de Bonnington no sucesso de Antonelli

Últimas notícias

F1 - Após ataques de fãs de Colapinto, FIA endurece discurso e promete expulsões: "Não há lugar para eles"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Após ataques de fãs de Colapinto, FIA endurece discurso e promete expulsões: "Não há lugar para eles"

Prefeitura de São Paulo mira renovação de contrato até 2035 com a F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
Prefeitura de São Paulo mira renovação de contrato até 2035 com a F1

Miguel Costa assina com equipe de Norris e continua na FREC em 2027

Fórmula 3 Regional Europeia
FREC Fórmula 3 Regional Europeia
Miguel Costa assina com equipe de Norris e continua na FREC em 2027

F1: McLaren revela cronograma de atualizações para o fim de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1: McLaren revela cronograma de atualizações para o fim de 2026