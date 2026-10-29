FIA usará Inteligência Artificial na criação dos regulamentos futuros da F1

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou uma nova parceria com a Amazon Web Services (AWS) para intensificar o uso de Inteligência Artificial na Fórmula 1, incluindo a elaboração de futuros conjuntos de regulamentos da principal categoria do automobilismo mundial.

Pelo acordo, a AWS torna-se parceira oficial de IA e computação em nuvem da FIA, com sua tecnologia a ser usada em todo o automobilismo, incluindo a F1.

A maior mudança será sentida na forma como as futuras regras são redigidas. A FIA já usa a AWS para executar suas simulações aerodinâmicas. Agora, a ela também dará à equipe técnica e de engenharia da FIA acesso a ferramentas de IA para ajudá-la a elaborar regulamentos.

"A tecnologia está mudando todos os aspectos do nosso esporte, e a FIA deve liderar essa mudança", disse o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem. "Nossa nova parceria com a AWS lidará com tudo, desde os carros do futuro até os clubes de base onde tantas carreiras começam".

"Ao trazer tecnologia de nuvem e IA de nível mundial para o centro da FIA, podemos tornar mais simples para pilotos, oficiais e voluntários participarem, ajudar nossos Clubes a trabalharem de forma mais eficiente e nos aproximar de nossa ambição de dobrar a participação global no esporte. Tenho o prazer de dar as boas-vindas à AWS à família FIA".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Mohammed Ben Sulayem, FIA President Photo by: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Diretora global de eventos, esportes e entretenimento da AWS, Kristin Shaff, acrescentou: "O automobilismo é um dos ambientes mais exigentes e ricos em dados do mundo, e a FIA está no centro dele — governando o esporte, moldando os regulamentos e criando oportunidades para as pessoas participarem em todos os níveis".

"Temos orgulho de nos tornar a parceira oficial de IA da FIA e trazer os recursos de nuvem e IA da AWS para apoiar sua missão, em todos os níveis do esporte".

A AWS também se tornará parceira oficial do FIA Awards e da FIA Sustainable Innovation Series.

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