FIA vai cobrar uso de cueca específica de pilotos da F1; entenda

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) está planejando uma restrição às roupas íntimas que os pilotos de Fórmula 1 usam, tudo por motivos de segurança após conversas em Melbourne antes do GP da Austrália.

Durante o briefing dos pilotos, que durou mais de duas horas na noite de sexta-feira em Albert Park, o diretor de prova, Niels Wittich, explicou que haveria uma restrição em relação ao que os pilotos usavam sob seus macacões.

Há preocupações de que alguns pilotos estejam usando roupas íntimas que não estão em conformidade com os regulamentos da FIA, que estão em vigor para protegê-los em caso de incêndio.

O Apêndice L do Código Desportivo Internacional da FIA estabelece que os pilotos devem usar luvas, roupa interior comprida, balaclava, meias e sapatos homologados de acordo com as normas da entidade.

Wittich tem aplicado esses elementos do livro de regras com mais rigor desde que assumiu o cargo. Antes do GP da Austrália, ele também lembrou aos pilotos que o uso de joias no carro não era permitido devido a preocupações com segurança.

Durante a reunião, houve reação dos pilotos sobre o plano de restrição às roupas íntimas que eles usam. O chefe da Red Bull, Christian Horner, afirmou que foi um “briefing de pilotos divertido ontem”.

A principal preocupação é o impacto que o uso de um material sintético sob o macacão de corrida pode ter em caso de incêndio, como o que deixou o francês Romain Grosjean com queimaduras nas mãos após acidente no GP do Bahrein de 2020.

A FIA deve ser mais proativa ao garantir que os pilotos usem roupas íntimas à prova de fogo compatíveis, mas haverá um 'período de carência' nas próximas corridas sem que nenhuma penalidade seja emitida.

Na corrida de Fórmula E de 2018 em Punta del Este, Lucas di Grassi foi multado em € 10.000 por usar roupas íntimas que não estavam em conformidade com o Código Esportivo Internacional. Uma multa semelhante foi dada a Andre Lotterer e Jean-Éric Vergne na final daquele ano em Nova York.

Gasly 'truca' a FIA

Piloto francês da AlphaTauri, Pierre Gasly disse 'descaradamente' à FIA que, se o órgão está tão desesperado para verificar as roupas íntimas dos competidores, pode inspecionar suas partes íntimas quando quiser.

"Se quiserem checar minha bunda, fiquem à vontade, não tenho nada a esconder. Meu pênis, tudo... Se isso os deixa felizes, podem se sentir à vontade", afirmou de forma bem humorada o piloto da AlphaTauri.

