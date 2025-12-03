Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda
Pela primeira vez em 15 anos a Fórmula 1 chega a sua corrida final com mais de dois pilotos como postulantes ao título. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri vão a Abu Dhabi com chances de título, com o britânico da McLaren 12 pontos a frente do tetracampeão da Red Bull e 16 do companheiro de equipe.
Porém, apesar de Norris ter a vantagem da liderança, o histórico da categoria não lhe é favorável. Desde o início da F1, em 1950, dez temporadas tiveram três ou mais pilotos podendo conseguir o título, mas em menos da metade delas o líder saiu como campeão.
|ANO
|Campeão
|Posição antes da última corrida
|Rivais
|1950
|Giuseppe Farina
|3º
|Juan Manuel Fangio (1º), Luigi Fagioli (2º)
|1959
|Jack Brabham
|1º
|Stirling Moss (2º), Tony Brooks (3º)
|1964
|John Surtees
|2º
|Graham Hill (1º), Jim Clark (3º)
|1968
|Graham Hill
|1º
|Jackie Stewart (2º), Denny Hulme (3º)
|1974
|Emerson Fittipaldi
|1º
|Clay Regazzoni (2º), Jody Scheckter (3º)
|1981
|Nelson Piquet
|2º
|Carlos Reutemann (1º), Jacques Laffite (3º)
|1983
|Nelson Piquet
|2º
|Alain Prost (1º), Rene Arnoux (3º)
|1986
|Alain Prost
|2º
|Nigel Mansell (1º), Nelson Piquet (3º)
|2007
|Kimi Raikkonen
|3º
|Lewis Hamilton (1º), Fernando Alonso (2º)
|2010
|Sebastian Vettel
|3º
|Fernando Alonso (1º),Mark Webber (2º), Lewis Hamilton (4º)
A primeira temporada da história da F1 já mostrou o que estava por vir nos anos seguintes da categoria, com Giuseppe Farina revertendo uma desvantagem de quatro pontos em relação ao líder Juan Manuel Fangio.
Porém, assim como os primeiros colocados, os 'terceiros' também só saíram campeões em mais duas ocasiões: em 2007, Kimi Raikkonen chegou a corrida final, no Brasil, sete pontos atrás de Lewis Hamilton e venceu em Interlagos, e em 2010, quando quatro pilotos chegaram como postulantes ao título, e Sebastian Vettel ganhou a corrida de Abu Dhabi, revertendo uma desvantagem de 15 pontos.
No entanto, a estatística que mais chama atenção na tabela é que, em situações com três candidatos, quem se deu melhor na maioria das vezes foi aquele que estava na segunda posição. Esse foi o cenário em 1964 com John Surtees, em 1981 e 1983 com Nelson Piquet (coincidentemente, sogro do atual segundo colocado, Max Verstappen) e 1986 com Alain Prost.
Seguindo este histórico, a vitória no próximo fim de semana tende a ser do holandês. Será?
