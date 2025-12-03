Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

Fica de olho Norris? Histórico de brigas triplas pelo título na F1 não favorece o líder; entenda

Ao longo de seus 75 anos, principal categoria do automobilismo mundial teve seu campeonato definido na última corrida com mais de 2 pilotos no jogo apenas 10 vezes

Olivia Nogueira
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Pela primeira vez em 15 anos a Fórmula 1 chega a sua corrida final com mais de dois pilotos como postulantes ao título. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri vão a Abu Dhabi com chances de título, com o britânico da McLaren  12 pontos a frente do tetracampeão da Red Bull e 16 do companheiro de equipe.

Leia também:

Porém, apesar de Norris ter a vantagem da liderança, o histórico da categoria não lhe é favorável. Desde o início da F1, em 1950, dez temporadas tiveram três ou mais pilotos podendo conseguir o título, mas em menos da metade delas o líder saiu como campeão. 

ANO Campeão Posição antes da última corrida Rivais
1950 Giuseppe Farina Juan Manuel Fangio (1º), Luigi Fagioli (2º)
1959 Jack Brabham Stirling Moss (2º), Tony Brooks (3º)
1964 John Surtees Graham Hill (1º), Jim Clark (3º)
1968 Graham Hill Jackie Stewart (2º), Denny Hulme (3º)
1974 Emerson Fittipaldi Clay Regazzoni (2º), Jody Scheckter (3º)
1981 Nelson Piquet Carlos Reutemann (1º), Jacques Laffite (3º)
1983 Nelson Piquet Alain Prost (1º), Rene Arnoux (3º)
1986 Alain Prost Nigel Mansell (1º), Nelson Piquet (3º)
2007 Kimi Raikkonen Lewis Hamilton (1º), Fernando Alonso (2º)
2010 Sebastian Vettel Fernando Alonso (1º),Mark Webber (2º), Lewis Hamilton (4º)

A primeira temporada da história da F1 já mostrou o que estava por vir nos anos seguintes da categoria, com Giuseppe Farina revertendo uma desvantagem de quatro pontos em relação ao líder Juan Manuel Fangio.

Porém, assim como os primeiros colocados, os 'terceiros' também só saíram campeões em mais duas ocasiões: em 2007, Kimi Raikkonen chegou a corrida final, no Brasil, sete pontos atrás de Lewis Hamilton e venceu em Interlagos, e em 2010, quando quatro pilotos chegaram como postulantes ao título, e Sebastian Vettel ganhou a corrida de Abu Dhabi, revertendo uma desvantagem de 15 pontos. 

No entanto, a estatística que mais chama atenção na tabela é que, em situações com três candidatos, quem se deu melhor na maioria das vezes foi aquele que estava na segunda posição. Esse foi o cenário em 1964 com John Surtees, em 1981 e 1983 com Nelson Piquet (coincidentemente, sogro do atual segundo colocado, Max Verstappen) e 1986 com Alain Prost

Seguindo este histórico, a vitória no próximo fim de semana tende a ser do holandês. Será? 

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

Filtros