Robin Raikkonen, filho de Kimi Raikkonen, foi anunciado nesta quarta-feira (09) como piloto da academia da Red Bull e faz a ponte para religar o nome do pai à Fórmula 1.

O jovem finlandês será integrado ao programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull a partir de 2027, em uma trajetória que, ao longo dos anos, acompanhou inúmeros talentos desde as categorias de base até a F1, a ponto de um terço do grid atual estar vinculado (ou já ter estado) a marca.

Nascido em 2015, Robin começou a correr quando era pouco mais que uma criança, seguindo imediatamente os passos do pai. Raikkonen atua no mundo do kart e já obteve bons resultados nos campeonatos Rotax e WSK, tanto nacionais quanto internacionais.

Robin Raikkonen Foto: Red Bull Content Pool

"Robin já demonstrou uma habilidade excepcional no kart. Sua velocidade e seu talento natural já o consagraram como um dos jovens pilotos mais promissores de sua faixa etária", explicou Laurent Mekies, chefe da Red Bull.

"Ao mesmo tempo, ele impressiona pela maturidade, pela abordagem serena e pela concentração no trabalho na pista".

"Nosso objetivo é fazê-lo crescer passo a passo, sem colocar nenhuma pressão desnecessária sobre ele. A trajetória no automobilismo é longa, e daremos a ele o tempo, o apoio e os recursos necessários para maximizar seu potencial".

"Acreditamos firmemente que o talento pode desabrochar quando é apoiado pelas pessoas certas, pela cultura certa e pelo ambiente certo. É isso que nos comprometemos a garantir ao Robin à medida que ele continua seu desenvolvimento. Mal podemos esperar para dar, junto com ele e sua família, os próximos passos nessa jornada".

Kimi acompanhou o crescimento do filho passo a passo na primeira parte de sua carreira, acompanhando-o nas diversas pistas de kart, muitas delas na Itália. Agora, para Robin, chega a próxima etapa de sua trajetória: "Estamos todos entusiasmados e felizes por Robin ter sido escolhido para continuar sua trajetória no automobilismo como membro da Red Bull Junior Team", explicou Kimi.

Robin Raikkonen Foto: Red Bull Content Pool

"Laurent e toda a equipe da Red Bull foram incrivelmente receptivos durante nossas conversas. Eles oferecem um programa convincente e completo para desenvolver e fazer Robin crescer nos próximos anos, proporcionando-lhe toda a experiência necessária para cultivar seu talento natural, que ele já demonstrou amplamente em todas as suas atividades no kart".

"A Red Bull Junior Team conquistou sucessos extraordinários ao longo dos anos. Entre seus ex-integrantes estão Sebastian Vettel e Max Verstappen, entre muitos outros. É, portanto, com grande humildade que Robin passa a fazer parte desse prestigioso programa e dedicará todos os seus esforços para merecer a confiança que a Red Bull está depositando nele", acrescentou o finlandês.

O curioso é que Kimi, embora não diretamente, já teve a oportunidade de 'trabalhar' com a Red Bull: quando estreou em 2001 pela Sauber, na verdade, o finlandês corria pelo que na época era conhecido como a 'equipe Red Bull Sauber Petronas', com a marca de energéticos atuando como patrocinadora principal.

Na época, a diretoria da equipe o preferiu a Enrique Bernoldi, piloto patrocinado justamente pela Red Bull.

A chegada de Robin Raikkonen ocorre em um momento em que a Red Bull está tentando reorganizar seu programa de base após a saída de Helmut Marko no final de 2025. Nas últimas semanas, de fato, a equipe de Milton Keynes conseguiu recrutar da Mercedes Gwen Lagrue, o responsável pelo programa de juniores de Brackley que, entre outros, descobriu George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

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