'F1 - O Filme', novo longa de Joseph Kosinski estrelado por Brad Pitt, Damson Idris e Javier Bardem, estreou no Brasil na última quinta-feira (26) com grande sucesso. O longa que retrata as corridas de Fórmula 1 liderou a bilheteria nacional em renda em seu primeiro final de semana de exibição, arrecadando mais de R$ 9,9 milhões e levando cerca de 365 mil pessoas aos cinemas.

Globalmente, o filme faturou 144 milhões de dólares (mais de R$ 784 milhões), enquanto nos EUA o blockbuster arrecadou 55,6 milhões de dólares (mais de R$ 303 milhões). No mercado internacional, o filme fez 88,4 milhões de dólares (mais de R$ 481 milhões), tornando-se o filme original da Apple mais bem-sucedido da marca.

É também o lançamento de filme mais bem-sucedido da carreira de Pitt, superando o Guerra Mundial Z, que faturou 112 milhões de dólares em 2013.

Para a Apple, esse filme superou Assassinos da Lua das Flores, que teve uma abertura de 23,2 milhões de dólares, e Napoleão, de Ridley Scott, que faturou apenas 20,6 milhões de dólares. Depois de vários fracassos, a empresa de tecnologia agora tem um exemplo de sucesso - algo que pode ser replicado no futuro.

"A excelente estreia do filme reflete a empolgação da Fórmula 1 e a história profundamente emocional e divertida criada por todo o elenco e pela equipe de criação", disse Zack Van Amburg, diretor mundial de vídeo da Apple, ao lado de Jamie Erlicht. "Sua dedicação e inovação alimentaram uma experiência cinematográfica inesquecível."

Embora Rush, de Ron Howard, tenha arrecadado quase 100 milhões de dólares globalmente nas bilheterias, filmes sobre automobilismo têm enfrentado dificuldades historicamente. Ford V Ferrari arrecadou apenas 52 milhões de dólares globalmente, apesar do poder das estrelas Matt Damon e Christian Bale.

Como é o filme?

Com uma história intensa, que combina adrenalina, drama e superação, F1® O Filme transporta as pistas de corrida para as telonas sob a produção de nomes como Jerry Bruckheimer e o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Filmado durante etapas reais de GPs, o longa acompanha a trajetória de Sonny Hayes (Brad Pitt), um ex-piloto promissor da Fórmula 1 cuja carreira foi interrompida por um grave acidente nos anos 1990. Três décadas depois, Sonny é recrutado por seu ex-companheiro de equipe, Ruben Cervantes (Javier Bardem), dono de uma escuderia à beira do colapso, para uma última e decisiva temporada.

Para informações sobre ingressos e detalhes das sessões, consulte as redes de cinema mais próximas.

