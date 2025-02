Filme sobre F1 com Brad Pitt ganha novo trailer; assista

Se tem um filme que está sendo bastante aguardado pelo público fã de Fórmula 1, esse é o F1. O longa conta com Brad Pitt no elenco e o ator viverá um piloto aposentado que retorna à categoria máxima do automobilismo para ser mentor de um jovem talento.

O filme tem envolvimento pessoal com Lewis Hamilton - o heptacampeão é produtor e atuou como consultor para manter a produção o mais fiel possível à realidade. Além disso, os outros competidores do grid de 2024 devem aparecer em algumas cenas específicas, já que o longa foi gravado nos finais de semana de corrida de verdade.

Sonny Hayes, vivido por Pitt, é um piloto aposentado que retorna às corridas para apoiar o jovem talento Joshua Pearce (Damson Idris). Os dois defendem as cores da equipe fictícia ApexGP e têm como objetivo fazer o time se tornar vitorioso na categoria.

No novo trailer, é possível ver as cenas de ação e ter uma ideia de como a história será retratada. O longa estará disponível nos cinemas a partir do dia 26 de junho de 2025 e é uma produção da Apple TV.

