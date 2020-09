A vitória surpreendente de Pierre Gasly fez muitos sites de apostas terem suas 'bancas quebradas', devido ao amplo favoritismo das Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, além de outras equipes que estão com desempenho melhor que a AlphaTauri.

Mas quem poderia imaginar que além de Gasly no primeiro lugar, poderíamos ter Carlos Sainz e Lance Stroll completando o pódio? Segundo o site Iltalehti, um finlandês imaginou e apostou € 0,20, cerca de R$1,26 no trio para o pódio do GP da Itália.

O felizardo pode até ter apostado pouco, mas levou uma bolada de € 33.398, aproximadamente R$ 210 mil. A aposta pagava €166.990 para cada euro colocado em jogo no site Vekkaus.

RETA FINAL: Polêmica com Hamilton, bronca de Norris ‘em’ Stroll e notícias de Gasly, Ferrari e cia

PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?