O atual tetracampeão mundial de Fórmula 1 , Max Verstappen, pode ser o piloto mais bem avaliado da atualidade. E Emerson Fittipaldi claramente não discorda.

Em entrevista exclusiva, o bicampeão foi questionado pelo Motorsport.com sobre o desempenho atual do piloto da Red Bull, e o brasileiro prontamente o apontou como o melhor do grid: "Se eu tivesse uma equipe de F1 e tivesse a opção de contratar qualquer pessoa, eu contrataria o Max", disse.

"Seria o primeiro piloto que eu contrataria. Acho que Max está em um nível diferente como piloto, mesmo quando o carro não está bom, ele simplesmente o carrega nas costas", explicou.

A sequência de vitórias de Verstappen no campeonato deve terminar em 2025, mas ele ainda está tendo uma campanha notavelmente impressionante, ocupando o terceiro lugar no campeonato e marcando 187 dos 194 pontos da Red Bull, ao lado dos sucessivos companheiros de equipe Liam Lawson e Yuki Tsunoda.

Fittipaldi também expressou seu apreço pelo estreante conterrâneo Gabriel Bortoleto, com o país sul-americano sendo um dos mais bem-sucedidos na história da F1. Ainda assim, o jovem da Sauber é o primeiro brasileiro em tempo integral desde a aposentadoria de Felipe Massa, no fim de 2017.

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ultimamente, Bortoleto, piloto da Sauber, tem sido páreo para o veterano companheiro de equipe Nico Hulkenberg, a quem superou por 5 a 0 nas últimas cinco sessões de classificação (incluindo sprints). Depois de não ter pontuado nos primeiros 10 GPs, Bortoleto marcou nas últimas quatro rodadas, com uma sexta posição na Hungria, seu melhor resultado até agora.

"Acho que todos estão surpresos, para ser honesto", disse Fittipaldi. "A última corrida foi incrível, se você vir onde ele estava correndo com aquela Sauber. Acho que ele teve um desempenho fantástico, tanto na classificação quanto na corrida. É muito impressionante ver isso".

"Eu o conheço desde que ele começou a correr de kart. Sempre foi um piloto muito bom, mas acho que, na Fórmula 1, ele está em outro nível. E também não devemos nos esquecer de Nico Hulkenberg. Ele é muito rápido, acho que ajuda muito o Gabriel ter uma boa referência", finalizou.

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!