Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

Fittipaldi revela quem contrataria para equipe de F1: 'Seria o primeiro'

Bicampeão falou sobre quem acredita ser o melhor do grid atual: 'Carrega o carro nas costas, mesmo quando não está bom'

Benjamin Vinel Ronald Vording
Publicado:
Emerson Fittipaldi presents the third placed trophy to Max Verstappen, Red Bull Racing,

O atual tetracampeão mundial de Fórmula 1 , Max Verstappen, pode ser o piloto mais bem avaliado da atualidade. E Emerson Fittipaldi claramente não discorda.

Leia também:

Em entrevista exclusiva, o bicampeão foi questionado pelo Motorsport.com sobre o desempenho atual do piloto da Red Bull, e o brasileiro prontamente o apontou como o melhor do grid: "Se eu tivesse uma equipe de F1 e tivesse a opção de contratar qualquer pessoa, eu contrataria o Max", disse.

"Seria o primeiro piloto que eu contrataria. Acho que Max está em um nível diferente como piloto, mesmo quando o carro não está bom, ele simplesmente o carrega nas costas", explicou. 

A sequência de vitórias de Verstappen no campeonato deve terminar em 2025, mas ele ainda está tendo uma campanha notavelmente impressionante, ocupando o terceiro lugar no campeonato e marcando 187 dos 194 pontos da Red Bull, ao lado dos sucessivos companheiros de equipe Liam Lawson e Yuki Tsunoda.

Fittipaldi também expressou seu apreço pelo estreante conterrâneo Gabriel Bortoleto, com o país sul-americano sendo um dos mais bem-sucedidos na história da F1. Ainda assim, o jovem da Sauber é o primeiro brasileiro em tempo integral desde a aposentadoria de Felipe Massa, no fim de 2017. 

Gabriel Bortoleto, Sauber

Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ultimamente, Bortoleto, piloto da Sauber, tem sido páreo para o veterano companheiro de equipe Nico Hulkenberg, a quem superou por 5 a 0 nas últimas cinco sessões de classificação (incluindo sprints). Depois de não ter pontuado nos primeiros 10 GPs, Bortoleto marcou nas últimas quatro rodadas, com uma sexta posição na Hungria, seu melhor resultado até agora.

"Acho que todos estão surpresos, para ser honesto", disse Fittipaldi. "A última corrida foi incrível, se você vir onde ele estava correndo com aquela Sauber. Acho que ele teve um desempenho fantástico, tanto na classificação quanto na corrida. É muito impressionante ver isso".

"Eu o conheço desde que ele começou a correr de kart. Sempre foi um piloto muito bom, mas acho que, na Fórmula 1, ele está em outro nível. E também não devemos nos esquecer de Nico Hulkenberg. Ele é muito rápido, acho que ajuda muito o Gabriel ter uma boa referência", finalizou. 

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Benjamin Vinel Fórmula 1 Emerson Fittipaldi Max Verstappen
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Com pole na Hungria, Leclerc iguala recorde de Schumacher na Ferrari

Principais comentários
Benjamin Vinel
Mais de
Benjamin Vinel
F1: Confira lista de pilotos que ficaram mais tempo sem vencer

F1: Confira lista de pilotos que ficaram mais tempo sem vencer

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Confira lista de pilotos que ficaram mais tempo sem vencer
F1 - Apenas cinco vitórias em 27 poles: como avaliar Leclerc?

F1 - Apenas cinco vitórias em 27 poles: como avaliar Leclerc?

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Apenas cinco vitórias em 27 poles: como avaliar Leclerc?
ANÁLISE F1: Por que a Red Bull não pode simplesmente copiar a Racing Bulls para resolver seus problemas?

ANÁLISE F1: Por que a Red Bull não pode simplesmente copiar a Racing Bulls para resolver seus problemas?

Fórmula 1
GP da Hungria
ANÁLISE F1: Por que a Red Bull não pode simplesmente copiar a Racing Bulls para resolver seus problemas?
Mais de
Emerson Fittipaldi
Número #1 na F1 nem sempre foi do campeão; conheça a história

Número #1 na F1 nem sempre foi do campeão; conheça a história

Fórmula 1
Número #1 na F1 nem sempre foi do campeão; conheça a história
F1 - Fittipaldi: "Toda a Itália vai parar para ver Hamilton pilotando uma Ferrari"

F1 - Fittipaldi: "Toda a Itália vai parar para ver Hamilton pilotando uma Ferrari"

Fórmula 1
F1 - Fittipaldi: "Toda a Itália vai parar para ver Hamilton pilotando uma Ferrari"
Os companheiros de equipe menos úteis da história da F1

Os companheiros de equipe menos úteis da história da F1

Fórmula 1
Os companheiros de equipe menos úteis da história da F1

Últimas notícias

F1 - Villeneuve: "Mercedes não começará 2026 na frente"

F1 - Villeneuve: "Mercedes não começará 2026 na frente"

F1 Fórmula 1
F1 - Villeneuve: "Mercedes não começará 2026 na frente"
F1: Cláusula de contrato de Hamilton pode tirar poder de decisão da Ferrari para 2027; entenda

F1: Cláusula de contrato de Hamilton pode tirar poder de decisão da Ferrari para 2027; entenda

F1 Fórmula 1
F1: Cláusula de contrato de Hamilton pode tirar poder de decisão da Ferrari para 2027; entenda
F1: Confira lista de pilotos que ficaram mais tempo sem vencer

F1: Confira lista de pilotos que ficaram mais tempo sem vencer

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Confira lista de pilotos que ficaram mais tempo sem vencer
Fittipaldi revela quem contrataria para equipe de F1: 'Seria o primeiro'

Fittipaldi revela quem contrataria para equipe de F1: 'Seria o primeiro'

F1 Fórmula 1
Fittipaldi revela quem contrataria para equipe de F1: 'Seria o primeiro'

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros