Flavio Briatore revelou que colocou apenas uma condição para ingressar na Alpine na Fórmula 1: usar motores Mercedes, derrubando rumores que alegavam que o mandatário não teve influência na decisão do time em deixar de ser uma equipe de fábrica.

O esquadrão de Enstone abriu mão do seu programa interno de unidades de potência em Viry-Chatillon para se tornar cliente das 'Flechas de Prata' em 2026, economizando uma quantidade significativa de dinheiro ao mesmo tempo em que passa a ter um motor verdadeiramente competitivo na nova era de regulamentos. Além disso, como parte do acordo, a Alpine também está usando caixas de câmbio da Mercedes, em vez de produzir as suas próprias.

A decisão da Renault de desviar o foco da F1 para outros projetos, liderada pelo ex-CEO Luca de Meo no segundo semestre de 2024, foi controversa na época, com os funcionários de Viry organizando protestos contra a decisão.

Briatore afirmou agora que mudar para os motores Mercedes, de qualidade comprovada, foi a única condição que ele estabeleceu quando De Meo lhe pediu para se tornar consultor da equipe, apesar de ter afirmado na época que “não era o vilão” e não estava envolvido na decisão.

“No momento em que Luca de Meo estava falando sobre ingressar na equipe, [havia] apenas uma condição para isso, que era ter um motor Mercedes-Benz. Não havia plano B, era apenas um plano”, disse Briatore quando a Alpine apresentou seu carro para 2026 em Barcelona na sexta-feira.

“Eu queria um motor Mercedes completamente. Havia apenas uma maneira de voltar porque neste momento, você precisa estar com as melhores pessoas. Começamos a trabalhar juntos e foi promissor. É surpreendente a maneira como as pessoas [da Mercedes] estão colaborando conosco. É uma relação super boa. É isso que estamos procurando. Eu queria ter uma conversa com os melhores. Com os segundos melhores, não tinha interesse.”

Flavio Briatore, diretor da equipe Alpine Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Embora ainda não esteja claro como serão as unidades de potência de 2026, o fato de a Alpine ter os mesmos motores que Mercedes e McLaren significa que a equipe não tem mais “desculpas” para se esconder, de acordo com Briatore.

Seu déficit de potência foi um dos principais motivos pelos quais o time de Enstone abandonou seu desenvolvimento aerodinâmico para 2025 logo no início e aceitou encerrar a temporada em 10º lugar. O foco antecipado em 2026 também deu à equipe a confiança de que será muito mais competitiva.

“Se tivéssemos continuado com o desenvolvimento do carro de 2025, talvez não tivéssemos terminado em 10º, mas em 9º”, explicou Briatore. “Em todas as corridas, eu perguntava [qual seria o nosso déficit]. Quatro décimos. Nesta corrida? 3,5 décimos. Nesta corrida? Cinco décimos. E no ano passado, em três décimos, tínhamos 14 carros, então, em vez de começar a melhorar o carro de 2025, o motor será o mesmo de qualquer maneira, então esqueça isso. E paramos o desenvolvimento de 2025 e colocamos tudo em 2026."

“Pelo menos, quando eu chegar à corrida, não vou mais perguntar quantos décimos temos de desvantagem. Ninguém está mais falando sobre motor. Ninguém está mais falando sobre câmbio. Pelo menos temos duas questões com as quais não precisamos nos preocupar.”

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!