A Fórmula 1 e a Motorsport Network - maior conglomerado de mídia especializado em automobilismo do mundo - divulgam nesta terça-feira (01) os resultados da Pesquisa Global de Fãs de F1 de 2025, um estudo recorrente realizado a cada quatro anos para acompanhar a evolução do envolvimento dos fãs em todo o mundo.

Com base em mais de 100.000 respostas de fãs autoidentificados e altamente engajados em 186 países, os resultados oferecem um retrato detalhado da mentalidade do fã de corrida moderno. As respostas mostram que a Fórmula 1 está atraindo um público novo, mais jovem e cada vez mais feminino, e descobriram que a categoria está crescendo em mercados como os EUA. A pesquisa mostra que os fãs são cada vez mais atraídos para a F1 pela amplitude das histórias e pela variedade de maneiras de se envolver - e eles ficam para a velocidade, a estratégia e o espetáculo.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, disse: "Este estudo mostra que os fãs estão cada vez mais acompanhando a Fórmula 1 pelas histórias e pelas muitas oportunidades de se envolver com o esporte, e depois estão ficando viciados nas fantásticas corridas".

"O esporte está incorporado à cultura agora, por meio de streaming, storytelling e mídias sociais, e isso está ajudando mais pessoas a se conectarem. Com a Motorsport Network, pudemos dar uma olhada mais profunda em como é o fandom moderno em 2025 e garantir que nossa estratégia para atrair novos fãs permaneça no caminho certo".

Werner Brell, CEO da Motorsport Network, disse: "Esta pesquisa não é apenas um retrato - é um sinal para o mercado. A geração Z, as mulheres e os fãs dos EUA estão conduzindo uma era sempre ativa, conectada e culturalmente poderosa para a F1. Ela indica como podemos atender melhor os fãs, conectá-los com parceiros e aproveitar as maiores oportunidades comerciais para o futuro do esporte".

Entre os entrevistados:

94% planejam ainda acompanhar a F1 em cinco anos

73% dos fãs dos EUA planejam assistir a uma corrida no futuro

42% das fãs do sexo feminino já acompanham a F1 Academy

61% se envolvem com o conteúdo da F1 diariamente

76% dizem que os patrocinadores melhoram o esporte

Demografia emergente:

As mulheres estão impulsionando a próxima onda de fãs da F1

As fãs do sexo feminino agora representam 3 em cada 4 novos fãs no estudo deste ano. A maioria é mais recente e tem tendência a ser mais jovem: quase metade dos entrevistados da Geração Z são mulheres.

Os fãs da Geração Z estão sempre conectados e emocionalmente investidos

A Geração Z está ajudando a moldar o ritmo do fandom moderno - envolvendo-se com a categoria com mais frequência e em um nível emocional mais profundo. Dois terços dos participantes da pesquisa dizem que se sentem pessoalmente inspirados por pilotos ou equipes de F1 e, nos EUA, 70% dos participantes da Geração Z do estudo se envolvem com o conteúdo da F1 diariamente, especialmente por meio de streaming de vídeo e mídia social.

O aumento da audiência nos EUA ressalta o impulso global

Com a maior parcela de países entre os entrevistados da pesquisa, os fãs dos EUA continuam a se destacar por seu crescimento, juventude e fluência digital. Eles superam o índice de engajamento de conteúdo, capacidade de resposta do patrocinador e pontos de contato diários. Isso indica um mercado em que o fandom está evoluindo rapidamente e está preparado comercialmente.

Principais conclusões

O fandom moderno da F1 é envolvido, participativo e está sempre ligado

Os fãs da F1 não estão apenas assistindo - eles estão investidos, interagindo e se envolvendo com o esporte com frequência. Entre os fãs pesquisados, 90% dizem que estão emocionalmente envolvidos nos resultados das corridas e 61% se envolvem com o conteúdo da F1 diariamente. Em todas as plataformas e fusos horários, os fãs estão formando uma conexão contínua com o campeonato, o que reflete uma relação mais dinâmica e sempre ativa com a Fórmula 1.

A cultura é o novo ponto de entrada e o impulsionador emocional do envolvimento

Muitos fãs mais novos e mais jovens estão descobrindo a Fórmula 1 por meio da mídia social, séries de streaming e conteúdo compartilhado - pontos de entrada que agora moldam a forma como os fãs se conectam com a F1. Eles são mais propensos a formar conexões baseadas em identidade com a Fórmula 1, citando as personalidades dos pilotos e o drama narrativo como os principais fatores de engajamento. 70% dos entrevistados da Geração Z acham que a Fórmula 1 representa um status ou uma imagem que os atrai.

A emoção une

Em todos os segmentos de público, a velocidade e o desempenho continuam sendo os motivadores mais poderosos, com 90% dos entrevistados dizendo que estão emocionalmente envolvidos nos resultados das corridas.

Os fãs são comprometidos e pretendem permanecer

Entre os fãs pesquisados, o comprometimento é profundo. 94% dizem que pretendem acompanhar a Fórmula 1 daqui a cinco anos, e 86% assistem a 16 ou mais corridas por temporada.

O patrocínio impulsiona a consideração

76% dos entrevistados acreditam que os patrocinadores melhoram a experiência da F1. Um em cada três está mais propenso a comprar de parceiros da F1, com a preferência aumentando para 40% entre os entrevistados da Geração Z.

Experiências ao vivo aprofundam a conexão

A intenção de participar de eventos presenciais está aumentando: 41% dos fãs pesquisados que não participaram de uma experiência de fãs da F1 planejam fazê-lo no futuro. De GPs a pop-ups, ativações de marcas, exposições e locais no estilo arcade, os fãs estão buscando cada vez mais maneiras imersivas de se envolver com a categoria ao vivo.

A F1 Academy sinaliza um novo tipo de crescimento

23% dos fãs pesquisados dizem que seguem a F1 Academy e, entre as mulheres, esse número sobe para 42%, tornando-a a segunda série mais seguida depois da própria Fórmula 1. A plataforma também está ganhando força entre os públicos mais jovens, com 37% da Geração Z e 36% dos entrevistados mais novos se engajando, ressaltando a demanda por narrativas inclusivas e representação no grid.

Fãs nos EUA: um mercado em crescimento a ser observado

Os Estados Unidos representaram a maior parcela de países dos entrevistados da pesquisa, oferecendo a visão de um dos mercados mais dinâmicos da Fórmula 1. Embora a Europa continue sendo a região mais importante no geral, os EUA se destacam pelo crescimento acelerado de fãs, especialmente entre os mais jovens, que priorizam o digital.

Entre os participantes sediados nos EUA:

70% dos entrevistados da Geração Z se envolvem com o conteúdo da F1 diariamente

40% seguem um piloto em primeiro lugar (em vez de uma equipe ou esporte)

37% compraram produtos da F1

73% planejam assistir a uma corrida nos EUA no futuro

39% dos entrevistados da Geração Z e 41% das mulheres pesquisadas afirmam que estão mais propensos a considerar um produto de patrocinador da F1

O estudo completo abrange oito capítulos, cobrindo motivadores emocionais e engajamento de conteúdo para experiências ao vivo, questões de estilo de vida e impacto do patrocínio. Ele oferece insights para ajudar a entender melhor e atender aos fãs mais engajados da F1 - e uma visão mais ampla do futuro do fandom esportivo.



Para obter um link com os destaques do relatório, clique aqui.

