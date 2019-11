Fórmula 1: GP do México terá zona extra para uso da asa móvel

Como foi o caso em outros GPs da temporada 2019 da Fórmula 1, a etapa do México, disputada no próximo fim de semana, terá mais uma área para ativação do DRS (sistema de redução de arrasto, a popular 'asa móvel'), com objetivo de gerar mais ultrapassagens.

A nova zona de DRS se encontra no trecho que une as curvas 11 e 12, enquanto o período de detecção - em que os pilotos precisam estar a menos de um segundo do carro da frente para poderem utilizar o recurso - ficará logo depois da curva 9.

Os outros dois setores de DRS se mantêm sem alterações: um deles fica na extensa reta de 1,2 km que une a última curva do circuito Hermanos Rodríguez com a primeira; a outra está na reta que vai da curva 3 até a curva 4.

Para fins de comparação, vale destacar que o GP do México do ano passado contou com um total de 33 ultrapassagens, a quantia mais alta desde o retorno da etapa mexicana ao calendário da categoria máxima do automobilismo mundial.

GALERIA: Relembre os últimos vencedores do GP do México de Fórmula 1