Fórmula 1: Racing Point queria usar freio 'proibido' da Renault

A Racing Point queria usar o sistema de freio ‘proibido’ da Renault na Fórmula 1. O time rosa também revelou que esse foi o motivo do protesto que levou à desclassificação da escuderia francesa do GP do Japão.

O chefe da Racing Point, Otmar Szafnauer, disse que sua equipe cogitou introduzir um sistema semelhante. “Começamos a olhar para nossos concorrentes e percebemos que a Renault tinha o sistema que realmente queríamos", afirmou.

"[O processo] começou em Silverstone, então escrevemos para a FIA [Federação Internacional de Automobilismo] perguntando se poderíamos fazer o mesmo, mas eles responderam dizendo que não poderíamos”.

Na sequência, tendo em vista a utilização do sistema por parte da Renault, a Racing Point fez o protesto no Japão e o resultado foi frustrante para a escuderia francesa, que tinha levado o australiano Daniel Ricciardo e o alemão Nico Hulkenberg à sexta e à 10ª posições em Suzuka.

