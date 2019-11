Fórmula 1 revela plano para ter emissão zero de carbono em 2030

A Fórmula 1 anunciou detalhes de como pretende ter zero emissão de carbono até a temporada 2030 e também revelou que os próprios carros representam apenas 0,7% de tudo que é emitido na categoria.

O plano de sustentabilidade, que foi revelado aos chefes de equipe em uma reunião no GP do México, foi projetado para garantir que a F1 seja líder na redução de carbono automotivo, enfatizando a eficiência dos atuais motores híbridos.

Além das atividades na pista, o plano abrange os finais de semana de GPs, o movimento de carros e equipamentos, além de viagens de pessoal e operações da fábrica. Uma mudança para combustíveis sintéticos já foi revelada, o que aumentará nos anos subsequentes.

De acordo com um comunicado da F1, “o plano vem após 12 meses de trabalho com FIA, especialistas em sustentabilidade, equipes de F1, promotores e parceiros, resultando em um plano de entrega ambicioso, porém viável.

“Os projetos de redução de carbono começarão imediatamente para iniciar a jornada de tornar o esporte mais sustentável. Além dos planos para eliminar a emissão de carbono do carro de F1 e as atividades na pista, nossas iniciativas incluirão ações para garantir que tornemos a logística e as viagens ultra eficientes, com instalações e fábricas 100% renováveis”.

“Até 2025, também garantiremos que todos os nossos eventos sejam sustentáveis. Isso significará o uso de materiais sustentáveis ​​em todos os eventos, com a eliminação de plásticos descartáveis ​​e todo o lixo reutilizado, reciclado ou compostado”.

"A entrega do plano envolverá o trabalho da F1 com a FIA e todos os seus parceiros, promotores, patrocinadores e equipes, e com base no trabalho que muitos deles já estão fazendo na questão da sustentabilidade".

A F1 calculou que em 2019 a emissão de carbono da categoria equivalia a 256.551 toneladas de CO2, divididas nas seguintes categorias:

Logística: 45,0%

"Toda a logística rodoviária, aérea ou marítima em todo o esporte, incluindo o movimento de equipamentos de equipes, equipamentos de F1, equipamentos do Paddock Club e pneus de corrida".

Viagens de negócios: 27,7%

"Todos os indivíduos que integram o ecossistema transporte aéreo e terrestre, bem como hotéis para todos os funcionários das equipes da F1 e funcionários dos principais parceiros de eventos".

Instalações e fábricas: 19,3%

"Todos os escritórios ou instalações pertencentes ou operados pela F1, bem como todas as equipes que possuem e operam escritórios, fábricas ou instalações".

Operações de eventos: 7,3%

"Todos os impactos do evento, incluindo transmissão, corridas de suporte, operações do Paddock Club, uso de energia do circuito, uso de gerador e impactos no circuito (excluindo as emissões da unidade de potência)."

Emissões da unidade de potência (motores): 0,7%

Plano de duas etapas da F1 para emissão zero de carbono:

Até 2025:

- Materiais sustentáveis ​​com todos os resíduos reutilizados, reciclados ou compostados

- Incentivos e ferramentas para oferecer a todos os fãs uma maneira mais verde de chegar à corrida

- Circuitos e instalações melhores para o bem-estar dos fãs e a natureza

- Oportunidades para a população local e causas para entrar em ação

Até 2030:

- Carros de corrida líquidos com carbono zero

- Logística e viagens ultra eficientes e com baixo/zero carbono

- Escritórios, instalações e fábricas 100% renováveis

- Compensações credíveis e programas inovadores de CO2

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Novas regras de 2021 impactam no design dos carros

Antes do GP dos Estados Unidos, a categoria máxima do automobilismo divulgou os regulamentos técnicos de 2021, que impactarão na aerodinâmica - e no design - dos carros. Estes ficarão mais simples e terão o retorno do efeito solo, que 'gruda' o monoposto ao chão e facilita as ultrapassagens. Tendo isso em vista, a própria F1, além de McLaren, Williams e Renault, lançaram esboços das versões de suas máquinas para 2021. Confira na galeria abaixo:

Galeria Lista McLaren 2021 F1 1 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 2 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 3 / 40 Foto de: McLaren McLaren 2021 F1 4 / 40 Foto de: McLaren Williams 2021 5 / 40 Foto de: Williams Williams 2021 6 / 40 Foto de: Williams Williams 2021 7 / 40 Foto de: Williams Renault 2021 8 / 40 Foto de: Renault F1 Renault 2021 9 / 40 Foto de: Renault F1 Renault 2021 10 / 40 Foto de: Renault F1 F1 2021 11 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 12 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 13 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 14 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 15 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 16 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 17 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 18 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 19 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 20 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 21 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 22 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 23 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 24 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 25 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 26 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 27 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 28 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 29 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 30 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 31 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 32 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 33 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 34 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 35 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 36 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 37 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 38 / 40 Foto de: Formula 1 F1 2021 39 / 40 Foto de: Giorgio Piola F1 2021 40 / 40 Foto de: Scott Mitchell