Fórmula E: 'A F1 está tentando ser como nós, e isso é um erro'

Cofundador da Fórmula E, Alberto Longo acredita que a Fórmula 1 está errada ao aproximar suas regras das do campeonato totalmente elétrico, insistindo que a categoria máxima do automobilismo deve “manter-se fiel aos seus princípios”.

A F1 passou por uma grande reformulação técnica este ano, com mudanças simultâneas nos regulamentos do chassi e do motor. A maior mudança diz respeito à unidade de potência, com o componente elétrico agora representando próximo de 50% da força motriz total.

Isso levou alguns pilotos a compararem a gestão de energia exigida com a vista na F-E. O piloto da Red Bull, Max Verstappen, em particular, foi um dos críticos da direção tomada pela F1, descrevendo os novos carros como "Fórmula E com esteróides" durante a pré-temporada.

Questionado pela Motorsport.com se considerava tais referências desrespeitosas para o campeonato elétrico, o cofundador e diretor do campeonato da F-E, Longo, disse: "Acho que existe um velho ditado em espanhol que diz: 'deixe falarem'. É sempre bom fazer barulho. Então, se você está na boca do povo, é porque você é importante, e definitivamente nos sentimos assim".

Alberto Longo, Deputy CEO and Chief Championship Officer of Formula E, and Enrique Buenaventura, Chief Legal and Business Affairs Officer of Formula E Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Longo esclareceu que continua fã da F1, mas acredita que o campeonato pode ter tomado o caminho errado com seus regulamentos mais recentes.

"A única coisa que posso dizer é que, como sempre digo, sou um grande fã da F1", acrescentou. "Definitivamente acredito que eles decidiram adotar certos regulamentos que provavelmente estão prejudicando um pouco o espetáculo e o show deles. Acho que eles estão cada vez mais próximos de nós. Não temos exclusividade, mas já temos expertise nisso".

Enquanto pilotos da F1 relataram falta de energia nas retas em Melbourne, especialmente devido à ausência de zonas de frenagem pesada, os carros da F-E não enfrentam problemas semelhantes. Os pilotos da F-E conseguem permanecer no Modo Ataque de maior potência (350kW) por até seis minutos sem perder velocidade nas retas.

Questionado sobre esse contraste na F-E, Longo disse: "Sim, podemos usar oito minutos ou seis minutos do Modo Ataque e o carro não desacelera. Acho que eles precisam voltar ao que são. Eles são barulho, potência total, estão quebrando as últimas [tecnologias], é disso que a F1 trata".

"Somos uma proposta completamente diferente. Fomos apresentados assim desde o primeiro dia. Não é um ou outro; são ambos. Mas o problema é que eles tentam se tornar mais como a F-E".

"Na minha opinião, como fã, acho que estão cometendo um erro. Definitivamente acredito que deveriam manter o que são, seus princípios".

Maximilian Gunther, Maserati Racing taking Attack Mode Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Dadas as semelhanças entre os dois campeonatos, Longo também opinou sobre a possibilidade da F-E se tornar um campo de testes para novos circuitos no futuro, especialmente com a introdução do carro Gen4 na temporada 2026-27.

"Acho que eles vão estudar o que fazemos, como têm feito nos últimos anos. Obviamente, somos muito avançados em termos da tecnologia específica que usamos", disse Longo. "Quanto aos locais, por outro lado, eles têm uma forma muito estabelecida de analisar os locais e sabem exatamente o que precisam. Pelo contrário, acho que somos muito mais flexíveis. Podemos correr em todos os tipos de locais".

"Obviamente, temos certas limitações, mas não temos as limitações que eles têm. Então, na verdade, acredito que a maioria dos testes que fazemos, a F1 não poderia fazer. Obviamente, não estamos mais indo para alguns lugares, mas lembre-se quando fomos para o Brooklyn ou algo assim? A F1 nunca poderia ter feito uma etapa lá, ou em Paris".

"Agora, olhando para o futuro, com o Gen4, vamos para pistas mais largas cada vez mais. Por exemplo, no México, vamos para uma pista completamente diferente da deles e eles não poderiam fazer isso naquela pista pequena. Eles poderiam dizer o mesmo sobre nós, que não poderíamos fazer na pista grande, mas isso vai mudar. A partir do próximo ano, poderemos fazer o México na pista longa sem problemas".

"Então, sim, acho que basicamente vamos ser a plataforma de testes para a eletromobilidade em geral, para corridas elétricas".

Vários pilotos da F-E já estão auxiliando equipes da F1 com trabalho em simuladores, enquanto as equipes do Campeonato Mundial começaram a atrair talentos de outros campeonatos para entender melhor os novos motores híbridos.

Longo acredita que a F1 buscará cada vez mais o pessoal da F-E à medida que a série se torna cada vez mais dependente da tecnologia elétrica.

"À medida que a F1 se torna mais elétrica ou mais híbrida, tenho certeza de que haverá uma 'pesca' em nosso quadro técnico, engenheiros, até pilotos, por que não? Eles vão tentar roubar todas essas pessoas de nossas equipes e fabricantes, com certeza", concluiu.

