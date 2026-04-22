Fornecedor externo ou fabricação própria? Entenda como baterias na F1 são feitas
Na principal categoria do automobilismo, confecção das células são muito mais complexas do que parece
Foto de: Pirelli
Em um esporte tão complexo quanto o da Fórmula 1, a utilização e criação de peças importantíssimas do carro acabam passando batido. Afinal, você sabe quem produz ou fornece as baterias para a maior categoria de automobilismo do mundo?
Tecnicamente, a bateria (ES) faz parte da unidade de potência, junto do motor a combustão (ICE), o turbocompressor, os eletrônicos de controle (CE) e o MGU-K. De acordo com o Apêndice 4 do regulamento técnico da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a equipe fornecedora de motor é responsável, também, pela bateria.
Ou seja, Mercedes, Williams e McLaren usam a bateria fornecida pela equipe de Brackley, Red Bull e Racing Bulls usam o ES do time de Milton Keynes, a Audi e Aston Martin usam as próprias e Ferrari, Cadillac e Haas utilizam as homologadas pelo esquadrão de Maranello.
A ES é dividida em três partes: célula, pack e integração final. A célula, por regulamento, deve ser feita de íons de lítio de alta densidade de energia e pode, sim, vir de um fornecedor externo, desde que a fabricante de unidade potência se comprometa a não assinar um contrato de exclusividade com essa empresa.
O pack e a integração são feitas, totalmente, pela fornecedora de UP. A informação de quem constrói suas próprias células ou quem 'importa' é tratado como segredo industrial. A única equipe que se manifestou publicamente à respeito foi a Honda, que confirmou fazer todas as peças do motor em sua fábrica.
Sabe-se que a Saft é a empresa que atualmente trabalha com as equipes de F1 desenvolvendo baterias altamente customizadas, ou seja, ela fornece a tecnologia/células. Já a About:Energy, especialista em testes de baterias e software, colabora com os times ajudando a explorar possibilidades de desenvolvimento de baterias por meio de simulação e testes.
Ou seja, as equipes não compram baterias externas e simplesmente alocam dentro do carro.
Verstappen, Hamilton e Alonso FORA em 2027? Mercado da F1 VAI ESQUENTAR; entrevista com PEDRO LIMA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Globo fará maratona no GP de Miami com 20 horas de transmissão; saiba mais
MotoGP: Aprilia "não tem pressa" para testar moto de 2027, explica Rivola
Domenicali: O que a F1 pode aprender com os esportes americanos?
NASCAR Cup - Hamlin revela zoeira de Jordan após Kansas: "Falo muita m**** pra ele"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários