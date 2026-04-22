Em um esporte tão complexo quanto o da Fórmula 1, a utilização e criação de peças importantíssimas do carro acabam passando batido. Afinal, você sabe quem produz ou fornece as baterias para a maior categoria de automobilismo do mundo?

Tecnicamente, a bateria (ES) faz parte da unidade de potência, junto do motor a combustão (ICE), o turbocompressor, os eletrônicos de controle (CE) e o MGU-K. De acordo com o Apêndice 4 do regulamento técnico da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a equipe fornecedora de motor é responsável, também, pela bateria.

Ou seja, Mercedes, Williams e McLaren usam a bateria fornecida pela equipe de Brackley, Red Bull e Racing Bulls usam o ES do time de Milton Keynes, a Audi e Aston Martin usam as próprias e Ferrari, Cadillac e Haas utilizam as homologadas pelo esquadrão de Maranello.

A ES é dividida em três partes: célula, pack e integração final. A célula, por regulamento, deve ser feita de íons de lítio de alta densidade de energia e pode, sim, vir de um fornecedor externo, desde que a fabricante de unidade potência se comprometa a não assinar um contrato de exclusividade com essa empresa.

O pack e a integração são feitas, totalmente, pela fornecedora de UP. A informação de quem constrói suas próprias células ou quem 'importa' é tratado como segredo industrial. A única equipe que se manifestou publicamente à respeito foi a Honda, que confirmou fazer todas as peças do motor em sua fábrica.

Sabe-se que a Saft é a empresa que atualmente trabalha com as equipes de F1 desenvolvendo baterias altamente customizadas, ou seja, ela fornece a tecnologia/células. Já a About:Energy, especialista em testes de baterias e software, colabora com os times ajudando a explorar possibilidades de desenvolvimento de baterias por meio de simulação e testes.

Ou seja, as equipes não compram baterias externas e simplesmente alocam dentro do carro.

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