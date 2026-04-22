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Fornecedor externo ou fabricação própria? Entenda como baterias na F1 são feitas

Na principal categoria do automobilismo, confecção das células são muito mais complexas do que parece

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Pirelli

Em um esporte tão complexo quanto o da Fórmula 1, a utilização e criação de peças importantíssimas do carro acabam passando batido. Afinal, você sabe quem produz ou fornece as baterias para a maior categoria de automobilismo do mundo?

Leia também:

Tecnicamente, a bateria (ES) faz parte da unidade de potência, junto do motor a combustão (ICE), o turbocompressor, os eletrônicos de controle (CE) e o MGU-K. De acordo com o Apêndice 4 do regulamento técnico da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a equipe fornecedora de motor é responsável, também, pela bateria.

Ou seja, Mercedes, Williams e McLaren usam a bateria fornecida pela equipe de Brackley, Red Bull e Racing Bulls usam o ES do time de Milton Keynes, a Audi e Aston Martin usam as próprias e Ferrari, Cadillac e Haas utilizam as homologadas pelo esquadrão de Maranello.

A ES é dividida em três partes: célula, pack e integração final. A célula, por regulamento, deve ser feita de íons de lítio de alta densidade de energia e pode, sim, vir de um fornecedor externo, desde que a fabricante de unidade potência se comprometa a não assinar um contrato de exclusividade com essa empresa. 

O pack e a integração são feitas, totalmente, pela fornecedora de UP. A informação de quem constrói suas próprias células ou quem 'importa' é tratado como segredo industrial. A única equipe que se manifestou publicamente à respeito foi a Honda, que confirmou fazer todas as peças do motor em sua fábrica.

Sabe-se que a Saft é a empresa que atualmente trabalha com as equipes de F1 desenvolvendo baterias altamente customizadas, ou seja, ela fornece a tecnologia/células. Já a About:Energy, especialista em testes de baterias e software, colabora com os times ajudando a explorar possibilidades de desenvolvimento de baterias por meio de simulação e testes.

Ou seja, as equipes não compram baterias externas e simplesmente alocam dentro do carro. 

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