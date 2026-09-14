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Fornecedora da Aston Martin, Honda substitui chefe de motores da F1

Objetivo é acelerar o desenvolvimento da unidade de potência e reagir contra as rivais

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Lance Stroll, Aston Martin

A Honda, parceira da Aston Martin no fornecimento de motores, substituiu o chefe de projetos de seu programa de unidades de potência da Fórmula 1, em uma tentativa de voltar à disputa com as outras fabricantes.

O editor recomenda:

Na segunda-feira (14), a fabricante japonesa anunciou que o chefe de desenvolvimento de motores, Tetsushi Kakuda, será substituído por seu atual assistente, Yoichiro Fukao, a partir de 1º de outubro. A Honda Racing Corporation (HRC) afirmou que a mudança faz parte de uma “transição planejada”, mas acrescentou que o objetivo é “acelerar” o desenvolvimento de sua unidade de potência.

"A Honda Racing Corporation implementará uma mudança na liderança do seu programa de desenvolvimento de Unidades de Potência de Fórmula 1, com efeito a partir de 1º de outubro de 2026, visando acelerar o desenvolvimento do motor e garantir uma transição suave para a próxima geração de engenheiros", declarou a Honda em comunicado.

"Yoichiro Fukao, atual LPL Assistente (Líder adjunto do Projeto de F1 e Chefe da Divisão de Software), assumirá o cargo de LPL(Líder Principal do Projeto) sucedendo Tetsushi Kakuda, que chefiava o desenvolvimento de motores até o momento".

"Esta reestruturação organizacional é uma transição planejada para assegurar a transferência do conhecimento técnico para a nova geração de engenheiros".

Tetsushi Kakuda, HRC, at the 2023 Japanese GP

Tetsushi Kakuda, da HRC, no GP do Japão de 2023

Foto: Giorgio Piola

A Honda teve um início desastroso na nova era técnica de 2026, enfrentando dificuldades com desempenho e confiabilidade, o que a qualificou para receber ajuda adicional no desenvolvimento. Ao implementar a mudança na liderança, a Honda espera capitalizar o desenvolvimento de uma unidade de potência totalmente reformulada para 2027.

“Após a introdução dos novos regulamentos em 2026, e com novas mudanças regulatórias previstas a partir de 2027, a Honda pretende estabelecer uma estrutura de desenvolvimento robusta e entregar uma unidade de potência altamente competitiva, fazendo a transição para a nova estrutura em um estágio inicial”, acrescentou a Honda.

A Honda recebeu ajuda adicional para a unidade de potência em maio, além do sistema ADUO original. Mas, durante o fim de semana do GP da Espanha, ocorreram novas conversas entre o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, o dono da Aston Martin, Lawrence Stroll, e o bicampeão mundial Fernando Alonso sobre o que mais poderia ser feito para ajudar a montadora em dificuldades.

Uma sugestão é revisitar novamente o sistema ADUO, projetado para ajudar um fabricante que esteja ficando para trás, com tanto a Mercedes quanto a Red Bull-Ford Powertrains se mostrando abertas a mais ajustes. 

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