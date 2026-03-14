FOTO F1: Cadillac de Pérez 'se despedaça' no fim da sprint da China

Piloto mexicano da Cadillac na Fórmula 1, Sergio Pérez teve seu carro se despedaçando no final da corrida sprint do GP da China, nesta madrugada de sexta-feira para sábado. O fato foi destacado pela ESPN do México, conforme tweet abaixo:

Trata-se de mais um incidente envolvendo a nova equipe da F1. Durante o fim de semana do GP da Austrália, etapa inaugural de 2026 realizada no último fim de semana, os carros do time americano também tiveram seus retrovisores se soltando dos monopostos de Pérez e de Valtteri Bottas.

O finlandês, aliás, abandonou a sprint de Xangai com problemas de confiabilidade. Na madrugada anterior, quando se disputou a classificação sprint do GP da China, Pérez não participou da sessão por causa de questões no fluxo de combustível de seu bólido da Cadillac.

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