Os fãs de Fernando Alonso estão eufóricos. O espanhol voltará ao grid da F1 em 2021 pela Renault – que se chamará Alpine no próximo campeonato. Além disso, ele estará presente no teste de ‘jovens pilotos’ na próxima semana, já sentindo o gostinho do carro que terá que brigar pelo tricampeonato.

Mas, a sexta-feira foi reservada para os mais nostálgicos. Alonso foi à pista com o Renault R25, carro que lhe rendeu o primeiro título mundial, dos dois que possui.

Confira as imagens na galeria abaixo

Fernando Alonso, Renault R25 1 / 17 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault 2 / 17 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso drives his 2005 Championship winning Renault R25 around the circuit 3 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso drives his 2005 Championship winning Renault R25 around the circuit 4 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso drives his 2005 Championship winning Renault R25 around the circuit 5 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso drives his 2005 Championship winning Renault R25 around the circuit 6 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso drives his 2005 Championship winning Renault R25 around the circuit 7 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso drives his 2005 Championship winning Renault R25 around the circuit 8 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso drives his 2005 Championship winning Renault R25 around the circuit 9 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso drives his 2005 championship winning Renault R25 10 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso drives his 2005 Championship winning Renault R25 around the circuit 11 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso drives his 2005 Championship winning Renault R25 around the circuit 12 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso drives his 2005 Championship winning Renault R25 around the circuit 13 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Renault R25 14 / 17 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault R25 15 / 17 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault R25 16 / 17 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault R25 17 / 17 Foto de: Renault Sport

