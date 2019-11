Como era de se esperar, Lewis Hamilton seguiu o protocolo e brilhou no GP dos Estados Unidos neste domingo para conquistar seu sexto título na Fórmula 1. O piloto britânico da Mercedes fez prova brilhante para chegar em segundo após largar em quinto e chegou a disputar a vitória.

O triunfo ficou com seu companheiro finlandês Valtteri Bottas, que garantiu o vice-campeonato. Entretanto, a festa foi de Hamilton, que levantou uma taça da categoria máxima do automobilismo mundial pela segunda vez em Austin, no Texas.

Mas você se lembra de todas as etapas em que o britânico se sagrou campeão? Sua memória ainda armazena a história de cada prova que coroou algum título do hexacampeão? É o que o Motorsport.com recorda na galeria especial abaixo. Confira:

Galeria Lista GP do Brasil de 2008 1 / 30 Foto de: James Moy A etapa era encarada com muita expectativa pelo potencial título do brasileiro Felipe Massa, da Ferrari. Infelizmente não deu certo... GP do Brasil de 2008 2 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images Massa largou na pole e Hamilton, então na McLaren, em quarto, mas a corrida foi agitada GP do Brasil de 2008 3 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images No fim das contas, o companheiro finlandês de Massa, Kimi Raikkonen, abriu para o brasileiro vencer GP do Brasil de 2008 4 / 30 Foto de: XPB Images Entretanto, Hamilton passou a Toyota do alemão Timo Glock na última curva e tirou o título de Massa GP do Brasil de 2008 5 / 30 Foto de: LAT Images O brasileiro foi campeão por alguns segundos e chegou a celebrar, mas a glória ficou com o britânico GP de Abu Dhabi de 2014 6 / 30 Depois de anos de jejum, Hamilton voltou a ser campeão em 2014 GP de Abu Dhabi de 2014 7 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Na temporada anterior, ele trocara a McLaren pela Mercedes, apostando na mudança para os motores híbridos GP de Abu Dhabi de 2014 8 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images A cartada de Hamilton deu certo e ele foi campeão quase de cara GP de Abu Dhabi de 2014 9 / 30 Foto de: XPB Images O britânico largou em segundo, atrás do companheiro alemão Nico Rosberg, mas venceu para sacramentar o bi GP de Abu Dhabi de 2014 10 / 30 Foto de: XPB Images Massa completou o pódio, à frente do companheiro de Bottas, que ainda estava na Williams GP dos Estados Unidos de 2015 11 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images No ano seguinte, Hamilton defendeu seu título com sucesso pela primeira vez GP dos Estados Unidos de 2015 12 / 30 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images A conquista do britânico foi marcante também pela já crescente rivalidade com Rosberg GP dos Estados Unidos de 2015 13 / 30 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Em Austin, o alemão largou na pole, à frente de Hamilton GP dos Estados Unidos de 2015 14 / 30 Foto de: Mercedes AMG Entretanto, o britânico ficou com a vitória, enquanto o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, completou o pódio GP dos Estados Unidos de 2015 15 / 30 Foto de: Mercedes AMG Na comemoração do tri, teve até a presença do cantor Elton John GP do México de 2017 16 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Em 2016, Rosberg foi campeão e se aposentou, abrindo caminho para que Hamilton fosse campeão novamente. Na foto, o britânico comemora o tetra com a mãe GP do México de 2017 17 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Tendo Bottas como novo companheiro, Hamilton não teve dificuldades para se sagrar campeão novamente GP do México de 2017 18 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images O britânico largou em terceiro, mas não foi ao pódio GP do México de 2017 19 / 30 Foto de: Paul Ripke Ele terminou em nono, mas a vantagem na tabela já era grande demais GP do México de 2017 20 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Foi a primeira de duas conquistas de Hamilton no México GP do México de 2018 21 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images O Autódromo Hermanos Rodríguez viu o penta do britânico em 2018, para azar de Vettel GP do México de 2018 22 / 30 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Hamilton se classificou em terceiro novamente, mas terminou a prova de maneira mais honrosa em 2018 GP do México de 2018 23 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Chegando em quarto, o piloto da Mercedes pôde comemorar a proeza de igualar o número de títulos da lenda argentina Juan Manuel Fangio GP do México de 2018 24 / 30 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images O britânico fez questão de exaltar sua pátria, como de praxe GP do México de 2018 25 / 30 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Pelo sexto ano consecutivo, festa da Mercedes na F1 GP dos Estados Unidos de 2019 26 / 30 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Hamilton só precisava chegar em oitavo para garantir o título e largou em quinto GP dos Estados Unidos de 2019 27 / 30 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Fez grande largada, teve boa estratégia e tinha o pódio garantido GP dos Estados Unidos de 2019 28 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images O britânico chegou a brigar pela vitória, mas acabou superado por Bottas GP dos Estados Unidos de 2019 29 / 30 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, holandês da Red Bull, completou o pódio GP dos Estados Unidos de 2019 30 / 30 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mas o dono da festa em Austin, mais uma vez, foi Hamilton