Neste fim de semana, a Fórmula 1 tem a disputa do GP da Itália no tradicionalíssimo circuito de Monza, ao norte de Milão. Por isso, alguns pilotos 'encomendaram' capacetes especiais para a etapa, a fim de 'homenagearem' a prova italiana.

Entre os destaques, um piloto 'da casa': o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. Além dele, o italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, e os britânicos Lando Norris, da McLaren, e George Russell, da Williams. Veja os cascos na galeria abaixo (recomendamos visualização em lista):

Galeria Lista Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo 1 / 15 Foto de: Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo 2 / 15 Foto de: Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo 3 / 15 Foto de: Alfa Romeo Lando Norris, McLaren 4 / 15 Foto de: Lando Norris Lando Norris, McLaren 5 / 15 Foto de: Lando Norris Lando Norris, McLaren 6 / 15 Foto de: Lando Norris Lando Norris, McLaren 7 / 15 Foto de: Lando Norris Lando Norris, McLaren 8 / 15 Foto de: Lando Norris George Russell, Williams 9 / 15 Foto de: Reprodução George Russell, Williams 10 / 15 Foto de: Reprodução George Russell, Williams 11 / 15 Foto de: Reprodução George Russell, Williams 12 / 15 Foto de: Reprodução Sebastian Vettel, Ferrari 13 / 15 Foto de: Reprodução Sebastian Vettel, Ferrari 14 / 15 Foto de: Reprodução Sebastian Vettel, Ferrari 15 / 15 Foto de: Reprodução

