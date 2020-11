Fernando Alonso esteve na pista com um F1 nesta quarta-feira, 4 de novembro, o primeiro de seus dois dias de testes com a Renault no Bahrein. Ao contrário de quando entrou no carro em Barcelona, ​​este não era o equipamento atual, mas o da temporada de 2018, permitindo que a equipe e o piloto completassem quantos quilômetros quisessem.

Confira as imagens:

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 1 / 22 Foto de: Bahrain International Circuit Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 2 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 3 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 4 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 5 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 6 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 7 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 8 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 9 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 10 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 11 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 12 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 13 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 14 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 15 / 22 Foto de: Bahrain International Circuit Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 16 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team 17 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 18 / 22 Foto de: Bahrain International Circuit Fernando Alonso, Renault F1 Team 19 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 20 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 21 / 22 Foto de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 22 / 22 Foto de: Renault Sport

