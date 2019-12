GALERIA: Veja o resultado final do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

Após voltar a fazer uma pole position na Fórmula 1, o hexacampeão Lewis Hamilton foi absoluto no GP de Abu Dhabi e venceu sem dificuldades. Com o resultado, o piloto britânico da Mercedes chega a 84 triunfos, a sete do recorde do alemão Michael Schumacher, heptacampeão da F1.

O segundo colocado na corrida deste domingo em Yas Marina foi o holandês Max Verstappen, que terminou o ano no terceiro posto geral com a Red Bull. Quem completou o pódio nos Emirados Árabes Unidos foi o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Veja o resultado completo: