Há exatos 40 anos, Nelson Piquet vencia pela primeira vez na F1. O triunfo aconteceu nos Estados Unidos, no GP dos EUA Oeste, em Long Beach. A ocasião também marcou o último pódio da carreira de Emerson Fittipaldi, e serviu como uma espécie de passagem de bastão como maior nome do Brasil fora do país.

Após o triunfo, Piquet conseguiu mais 22 vitórias, resultando em três títulos mundiais, também acompanhados de 60 pódios e 24 poles.

Confira cada uma das vitórias de Piquet durante sua passagem pela F1