Lewis Hamilton é conhecido pelos looks ousados que adota em eventos e festividades. No entanto, muitos fãs ficaram surpresos com o penteado que o britânico exibiu nesta quinta-feira em Marina Bay, na coletiva de imprensa antes do GP de Singapura de Fórmula 1.

Nas redes sociais, muitos comentaram as madeixas do pentacampeão. Houve quem achou bonito por valorizar a cultura afro do piloto que foi o único negro a competir na Fórmula 1 e teve quem fizesse críticas por achar de mau gosto.

Na última terça-feira, Hamilton participou de um evento de moda em Milão, onde usou roupas feitas com algodão de produção orgânica, uma das bandeiras defendidas pelo piloto da Mercedes.

"Essa é minha coleção favorita da TommyXLewis até agora. Eu vesti algodão orgânico, jeans reciclado e peças de pele, couro e camurça artificiais. Estou buscando que todas as minhas coleções de roupas sejam 100% sustentáveis, o que eu juro que não é fácil, mas algo que estou me esforçando para fazer", disse o britânico em suas redes sociais.

Independente do que o público pensa, o britânico segue mantendo-se fiel a seus gostos e estilo de vida. Reunimos algumas imagens do dia para você dar aquela "checada" no visual de Hamilton, confira: