Os pilotos da Fórmula 1 foram inspirados para o GP dos Estados Unidos. Provas disso são as pinturas dos capacetes de Lando Norris e Charles Leclerc, desenvolvidas especialmente para a prova do Circuito das Américas.

Aproveitando que a corrida deste final de semana será disputada em um circuito localizado no estado norte-americano do Texas, Norris mandou pintar seu casco com uma decoração claramente inspirada no Velho Oeste, tem até um Cowboy desenhado atrás.

Já Charles Leclerc mandou fazer uma pintura em seu capacete especial não só para o GP dos EUA, mas também para o GP do Brasil, marcada para daqui duas semanas.

Veja os capacetes especiais dos pilotos da McLaren e Ferrari: