GALERIA: Os pódios mais jovens de todos os tempos da F1

No GP do Brasil tivemos um pódio inusitado, com Pierre Gasly e Carlos Sainz (este não presente), além do vencedor Max Verstappen. O trio entrou para a história por ter a média de idade mais baixa entre aqueles que já subiram ao pódio na Fórmula 1.

Lewis Hamilton, punido em cinco segundos por 'encontro' com Alex Albon, está presente em sete dos 10 pódios mais jovens da F1. Com o crescimento do próprio Verstappen e de Charles Leclerc, o ranking abaixo tende a mudar bastante nos próximos anos.

Confira os 10 pódios 'mais jovens' da F1 em todos os tempos

Galeria Lista 1 - Brasil 2019: Max Verstappen, Pierre Gasly e Carlos Sainz Jr. - Média de idade: 23 anos 8 meses e 23 dias 1 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2 - Itália 2008: Sebastian Vettel, Heikki Kovalainen e Robert Kubica - Média de idade: 23 anos, 11 meses e 16 dias 2 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 3 - Áustria 2019: Max Verstappen, Charles Leclerc e Valtteri Bottas - Média de idade: 24 anos, 5 meses e 13 dias 3 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 4 - Alemanha 2008: Lewis Hamilton, Nelsinho Piquet e Felipe Massa - Média de idade: 24 anos, 7 meses e 1 dia 4 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images 5 - Hungria 2003: Fernando Alonso, Kimi Raikkonen e Juan Pablo Montoya - Média de idade: 24 anos, 7 meses e 12 dias 5 / 10 Foto de: LAT Images 6 - Mônaco 2008: Lewis Hamilton, Robert Kubica e Felipe Massa - Média de idade: 24 anos, 7 meses e 23 dias 6 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images 7 - Singapura 2008: Fernando Alonso, Nico Rosberg e Lewis Hamilton - Média de idade: 24 anos, 8 meses e 19 dias 7 / 10 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 8 - Espanha 2007: Felipe Massa, Lewis Hamilton e Fernando Alonso - Média de idade: 24 anos, 8 meses e 24 dias 8 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images 9 - Mônaco 2007: Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Felipe Massa - Média de idade: 24 anos, 9 meses e 8 dias 9 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images 10 - Azerbaijão 2017: Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Lance Stroll - Média de idade: 24 anos, 9 meses e 26 dias 10 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images

