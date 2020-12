A quinta-feira pré-GP de F1 normalmente é dedicada à mídia, quando os pilotos podem fazer alguma ação promocional e, principalmente, atender imprensa em geral.

E está sendo assim com Pietro Fittipaldi, que pela primeira vez na carreira percorrerá o 'rito' oficial de um piloto de F1 do início ao fim. E o dia começou com fotos para o material promocional da Haas e também da F1.

Confira na galeria abaixo o dia promocional que o neto de Emerson Fittipaldi fez como piloto da Haas.

Pietro Fittipaldi, Haas F1 1 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 2 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 3 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 4 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 5 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 6 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 7 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 8 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 9 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Box de Pietro Fittipaldi, Haas F1 10 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Box de Pietro Fittipaldi, Haas F1 11 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 12 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 13 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 14 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 15 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: A volta do Brasil ao grid com Pietro Fittipaldi e informações sobre o tratamento de Grosjean

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1