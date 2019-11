GALERIA: Relembre os últimos vencedores do GP do México de F1

O GP do México deste fim de semana pode, mais uma vez, selar a conquista de um campeonato, e novamente com Lewis Hamilton. No entanto, o retrospecto do britânico e da Mercedes no autódromo Hermanos Rodrigues não está entre os melhores nos circuitos do calendário da F1.

Nas quatro edições realizadas na capital mexicana desde o retorno da cidade ao calendário, Hamilton só triunfou uma vez. O grande vencedor da pista até o momento é Max Verstappen.

A Ferrari chega à prova deste ano com o selo de favorita, mas em edições anteriores o desempenho dos italianos decepcionou quem esperava boas provas dos pilotos da equipe de Maranello.

Foram apenas quatro edições desde o retorno ao calendário, porém o circuito esteve na F1 no passado. Relembre quem foram os últimos dez vencedores do GP do México:

Galeria Lista 2018 - Max Verstappen 1 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2018 - Max Verstappen 2 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 2017: Max Verstappen 3 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2017: Max Verstappen 4 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 6 / 20 Foto de: XPB Images 2015: Nico Rosberg 7 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2015: Nico Rosberg 8 / 20 Foto de: XPB Images 1992: Nigel Mansell 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1992: Nigel Mansell 10 / 20 Foto de: Williams F1 1991: Riccardo Patrese 11 / 20 Foto de: Williams F1 1991: Riccardo Patrese 12 / 20 Foto de: Williams F1 1990: Alain Prost 13 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990: Alain Prost 14 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1989: Ayrton Senna 15 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1989: Ayrton Senna 16 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988: Alain Prost 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988: Alain Prost 18 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1987: Nigel Mansell 19 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1987: Nigel Mansell 20 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images

