O GP dos Estados Unidos deste fim de semana pode ser palco do hexacampeonato de Lewis Hamilton na Fórmula 1. No entanto, o britânico terá a chance de conquistar outro hexa, o de vitórias no circuito note-americano.

Desde a estreia do circuito em 2012, Hamilton já conquistou a vitória no autódromo de Austin cinco vezes. Os outros dois pilotos a vencerem no Texas vestiam as cores das equipes rivais da Mercedes.

Porém, Austin nem sempre foi palco da corrida norte-americana. Entre 2000 até 2007, o circuito de Indianápolis foi a sede da F1 no país. Elaboramos uma galeria especial para relembrar os últimos dez vencedores do GP dos Estados Unidos:

Galeria Lista 2018: Kimi Raikkonen 1 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 2018: Kimi Raikkonen 2 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2017: Lewis Hamilton 3 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2017: Lewis Hamilton 4 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 5 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 6 / 20 Foto de: Mercedes AMG 2015: Lewis Hamilton 7 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2015: Lewis Hamilton 8 / 20 Foto de: Mercedes AMG 2014: Lewis Hamilton 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014: Lewis Hamilton 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel 11 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel 12 / 20 Foto de: XPB Images 2012: Lewis Hamilton 13 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2012: Lewis Hamilton 14 / 20 Foto de: XPB Images 2007: Lewis Hamilton 15 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2007: Lewis Hamilton 16 / 20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2006: Michael Schumacher 17 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2006: Michael Schumacher 18 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2005: Michael Schumacher 19 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2005: Michael Schumacher 20 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

