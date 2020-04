GALERIA: Relembre todos os pilotos da F1 que venceram em casa

Se vencer na Fórmula 1 já motivo de orgulho, imagine fazer isso diante de seus torcedores. Por mais que a maior categoria do mundo tenha mais de 1000 GPs, triunfar em seu próprio quintal se mostrou uma tarefa dura, mas igualmente inesquecível.

O Motorsport.com selecionou todos os casos em que isso aconteceu e o francês Alain Prost é o piloto mais ‘caseiro’ da F1, com seis triunfos no GP da França. No Brasil, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi e Felipe Massa têm dois triunfos no país.

Confia quem já venceu em casa na F1

Galeria Lista Alain Prost: 6 vitórias 1 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Lewis Hamilton: 6 vitórias 2 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Jim Clark: 5 vitórias 3 / 33 Foto de: David Phipps Juan Manuel Fangio: 4 vitórias 4 / 33 Foto de: LAT Images Nigel Mansell: 4 vitórias 5 / 33 Foto de: LAT Images Michael Schumacher: 4 vitórias 6 / 33 Foto de: Ferrari Media Center Alberto Ascari: 2 vitórias 7 / 33 Foto de: LAT Images Stirling Moss: 2 vitórias 8 / 33 Foto de: LAT Images Jackie Stewart: 2 vitórias 9 / 33 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi: 2 vitórias 10 / 33 Foto de: LAT Images Nelson Piquet: 2 vitórias 11 / 33 Foto de: LAT Images Ayrton Senna: 2 vitórias 12 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images David Coulthard: 2 vitórias 13 / 33 Foto de: LAT Images Fernando Alonso: 2 vitórias 14 / 33 Foto de: LAT Images Felipe Massa: 2 vitórias 15 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Giuseppe Farina: 1 vitória 16 / 33 Foto de: LAT Images Tony Brooks: 1 vitória 17 / 33 Foto de: LAT Images Peter Collins: 1 vitória 18 / 33 Foto de: LAT Images Ludovico Scarfiotti: 1 vitória 19 / 33 Foto de: LAT Images José Carlos Pace: 1 vitória 20 / 33 Foto de: LAT Images Jody Scheckter: 1 vitória 21 / 33 Foto de: LAT Images Mario Andretti: 1 vitória 22 / 33 Foto de: LAT Images James Hunt: 1 vitória 23 / 33 Foto de: LAT Images Gilles Villeneuve: 1 vitória 24 / 33 Foto de: LAT Images Jean-Pierre Jabouille: 1 vitória 25 / 33 Foto de: LAT Images John Watson: 1 vitória 26 / 33 Foto de: LAT Images René Arnoux: 1 vitória 27 / 33 Foto de: LAT Images Niki Lauda: 1 vitória 28 / 33 Foto de: LAT Images Damon Hill: 1 vitória 29 / 33 Foto de: LAT Images Johnny Herbert: 1 vitória 30 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Ralf Schumacher: 1 vitória 31 / 33 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Sebastian Vettel: 1 vitória 32 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Nico Rosberg: 1 vitória 33 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images

