GALERIA: Relembre todos os vencedores do GP de Abu Dhabi de F1

Neste fim de semana, a Fórmula 1 chega à sua última etapa com os dois títulos definidos: Lewis Hamilton entre os pilotos e a Mercedes entre as equipes. Mesmo assim, o GP de Abu Dhabi tem tudo para ser emocionante, levando em conta o equilíbrio entre as três equipes de ponta nas provas anteriores.

A Red Bull venceu a última corrida, no Brasil, mostrando uma velocidade de reta que surpreendeu os rivais. Enquanto isso, a Ferrari afirma ter encontrado um maior equilíbrio para as curvas de baixa, que são maioria no circuito de Yas Marina. Já a Mercedes segue exibindo performance constante independentemente do circuito, com pilotos famintos por ampliar o número de vitórias.

Não é possível afirmar quem levará a melhor, mas podemos relembrar quem já venceu na famosa capital dos Emirados Árabes. Veja abaixo:

Confira todos os vencedores do GP de Abu Dhabi:

Galeria Lista 2018: Lewis Hamilton 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2018: Lewis Hamilton 2 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2017: Valtteri Bottas 3 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2017: Valtteri Bottas 4 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 5 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 6 / 20 Foto de: Ferrari 2015: Nico Rosberg 7 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2015: Nico Rosberg 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2014: Lewis Hamilton 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014: Lewis Hamilton 10 / 20 Foto de: XPB Images 2013: Sebastian Vettel 11 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel 12 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2012: Kimi Raikkonen 13 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2012: Kimi Raikkonen 14 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2011: Lewis Hamilton 15 / 20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2011: Lewis Hamilton 16 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2010: Sebastian Vettel 17 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2010: Sebastian Vettel 18 / 20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2009: Sebastian Vettel 19 / 20 Foto de: LAT Images 2009: Sebastian Vettel 20 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

